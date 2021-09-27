郭台铭：首批客制化标签BNT疫苗本周四抵台

台湾首批客制化标签的德国BioNTech（简称BNT，辉瑞／复必泰）抵台时间深受关注，鸿海及永龄基金会创办人郭台铭今天（27日）说，其中55万剂预计本周四抵台，140万剂将分三批到货。

早前有台湾媒体报道，首批客制化标签BNT疫苗将于今天清晨6点11分由华航CI62班机运抵台湾，永龄基金会最新回应澄清说“疫苗尚未抵台“，台湾疫情指挥中心也澄清说今晨没有疫苗抵台。

郭台铭今天上午在面簿（Facebook）贴文指出，首批客制化标签BNT疫苗已生产完成约140万剂准备起运，其中55万剂预计本月30日抵台，140万剂将分三批到货。

郭台铭说，这批疫苗原订中秋节后起运，当周抵台，但因原本使用的卢森堡航空满载及原厂仓库发货繁忙，导致手续延迟，多方协调后，目前比原订行程晚一周，已排定预计30日抵台约55万剂。

他还写道，目前等待起运的BNT疫苗总数约140万剂左右，考量运载限制等因素，将分三批陆续到货。

由台积电、鸿海暨永龄基金会、慈济基金会共同捐赠的1500万剂BNT疫苗，本月初已有93.2万剂送抵台湾。台媒当时报道说，这批疫苗原本是为中国大陆市场生产，因此有简体字的中文标签。

上月底从欧洲催货返台的郭台铭29日曾在面簿透露，首批客制化标签疫苗有望在9月21日中秋节前后抵台，后续预计采每周70万到80万剂数量“周周到货”，尽快达成本年度800万至900万的目标。

最新数据显示，全台累计接种1414万2461剂疫苗，人口涵盖率为51.49%，剂次人口比为60.3%。