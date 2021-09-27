中国将减少非医学需要人工流产

中国国务院宣布，将减少非医学需要的人工流产，并规范不孕不育症诊疗服务，以及人类辅助生殖技术应用。

国务院今天（27日）在官网上发布纲要通知，宣布提高妇女生殖健康水平，推进婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸等婚前孕前保健服务更加公平可及。

中国也将增强男女两性性道德、性健康、性安全意识，倡导共担避孕责任；将生殖健康服务融入妇女健康管理全过程，保障妇女享有避孕节育知情自主选择权；落实基本避孕服务项目，加强产后和流产后避孕节育服务，提高服务可及性，预防非意愿妊娠。

中国也将研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用，纳入个人所得税专项附加扣除、住房等方面支持政策，减轻家庭生育、养育、教育负担。

中国也会开展恋爱、婚姻家庭观念教育，为适龄男女青年婚恋交友、组建家庭搭建平台，推广婚姻登记、婚育健康宣传教育、婚姻家庭关系辅导等“一站式”服务；广泛开展生育政策宣传。推进移风易俗，保障各民族妇女的婚姻自由，抵制早婚早育、高价彩礼等现象，选树宣传婚事新办典型，引导改变生男偏好，构建新型婚育文化；加强对广播电视、网络等婚恋活动和服务的规范管理。

此外，中国将倡导夫妻在家务劳动中分工配合，共同承担照料陪伴子女老人、教育子女、料理家务等家庭责任，缩小两性家务劳动时间差距。

由于中国人口增长大幅放缓，中共中央政治局于5月31日决定放松二孩政策。中国国务院上月20日公布有关《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出降低生育成本的措施，包括取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩等。

中国人大常委会会议8月通过关于修改人口与计划生育法的决定，提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可生育三个子女，标志着“三孩”生育政策正式入法。