辽宁企业因限电发生煤气泄漏23人中毒

包括辽宁省、吉林省在内的中国多个省份本月相继拉闸限电应对供电紧张，辽宁省辽阳市一家企业还因限电导致煤气泄漏事故，23人中毒送医。

据中国央视新闻报道，辽阳市委宣传部的消息说，辽宁澎辉铸业有限公司本月24日因突发限电导致排风系统停运，发生高炉煤气中毒事故，共有23人送至辽阳市中心医院救治。

截至今天（27日），23人仍在医院接受观察治疗，暂无生命危险。

中国东北地区的限电措施从工业用电扩展到生活用电，引发民众怨声载道，东北限电的话题昨天在中国网络刷屏。

中国国家电网员工昨天回应称，东北在执行工业限电后，仍存在电力缺口，“目前整个电网有崩溃的危险”，才采取对居民限电措施。

辽宁、吉林两省昨天对此已分别作出表态，提出最大可能避免出现拉闸限电。

辽宁省工信厅昨天在电力保障工作会议上指出，7月份以来，由于发电能力大幅下降，辽宁省电力短缺。电力供应缺口在9月23日至25日进一步增加至严重级别。

辽宁省要求电网公司要延长有序用电负荷缺口预测时间和预警等级发布时间，扩大告知范围，便于用户提前安排用电计划。

吉林副省长吴靖平昨天在全省保电煤供应保温暖过冬保工业运行视频调度会议上指出，要最大可能避免出现拉闸限电情况。

他强调，要全力打好煤电热保供攻坚战，坚决守住民生、发展和安全底线，电网公司若确需停电限电，要提前告知居民做好准备，引导企业单位避峰错峰用电。

另外，吉林市新北水务有限公司昨天发布通知称，“不定期、不定时、无计划、无通知”的停电情况将持续到明年3月份，泵站因断电无法正常供水，停电停水将成为常态。

该通知中“无通知停电限电到2022年3月”、“停电停水变为常态”等表述引发民众不满，不少网民发帖质疑、批评。

面对舆情，该水务公司今天在其微信公众号发布致用户通告说，之前的通知主要是为提醒用户及时做好储水准备，“通知措辞不当、内容不准确”，该公司深感自责，将“严格按公司制度处理相关责任人。”

