多家台企大陆业务因限电措施暂时停工

中国大陆多地本月拉闸限电，多家台湾企业在大陆的业务也因限电措施被迫暂时停工。

台湾证券交易所官网发布的讯息显示，鸿海旗下的乙盛精密工业昨天（26日）公布，江苏昆山市9月26日至30日停供工业生产用电，乙盛子公司昆山乙盛机械工业配合当地政府限电政策，停工至30日。

不过，乙盛称，停工对子公司的营运不会造成重大影响，停工期间暂以库存维持营运，并预计会在假日或连假安排生产，以满足客户出货需求。子公司也会密切观察后续发展情形。

印刷电路板供应商欣兴电子则公布，大苏州地区9月26日至9月30日停供工业生产用电，三家子公司也配合当地政府限电政策，暂时停工至30日。欣兴也预计，停工暂时尚未造成重大影响，并说停工期间会协调集团内其他厂区生产，以满足客户出货需求。

六晖控股在昆山的子公司则从今天至30日配合当地政府限电，产线调休停工。其他受到限电政策影响的台湾上市企业包括鲜活果汁、康而富控股，以及建准电机工业。

中国东北地区限电措施已从工业用电扩展到生活用电，引发民众怨声载道。吉林副省长吴靖平就供电紧张情况强调，要全力保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况。辽宁则要求保证有序用电，避免拉闸限电。

除了东北地区，广东、浙江、云南等多个省份也面对电力短缺。浙江、江苏等地多家A股上市公司过去一周密集发布公告，指为配合地方“能耗双控”要求，不得不临时停产。