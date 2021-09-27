美国出口管制使C919客机认证和生产受阻

本周的中国珠海航展上，中国C919客机并未参展。三位知情消息人士透露，由于美国严格的出口管制，导致这款飞机更难达成认证和生产目标。

据路透社报道，上述消息人士称，中国商用飞机公司无法得到供应商的及时帮助，一些备用零件甚至已经告罄。

自2020年12月起，美国要求向任何与中国军方有关联的企业出口零部件和提供技术援助都需获得特别许可，给C919计划套上了紧箍咒。

消息人士称，美国相关供应商逐渐获得许可，但这已导致中国认证速度变慢，长达数月的延迟有可能影响到早期生产。由于此事的敏感性，消息人士要求匿名。

中国商飞获得815架临时订单，但只有中国东方航空下了五架飞机的确定订单。

东方航空8月表示，预计首架飞机将在年底前交付，之后在2022年交付两架，2023年再交付两架。

“最大的障碍之一将是供应链，特别是在当前通胀、材料供应和供应商变化的背景下，”美国航空航天咨询公司Patriot Industrial Partners的航空航天供应链专家Alex Krutz说。

“供应商可能没有流动资金来进行适航认证后的改装，也不像几年前那样愿意继续支持像中国商飞这样的初始进展较慢的生产计划，”他补充说。

中国商飞落后于其最初的认证计划多年--这也是它没有带C919参加中国航展的原因之一。

“中国商飞非常专注于试飞。他们落后于计划，正在尽可能多地飞行以达到中国认证所需的最低小时数，”一位业内人士告诉路透。“尽管有这么多问题，中国商飞还是非常坚定地要获得认证，因为这是一项重大的政治任务。”

消息人士称，C919有可能在今年年底前获得中国航空监管机构颁发的型号合格证，但会有一长串关于飞行操作的限制。消息人士说，即使在获得认证之后，中国商飞也必须进行升级。

中国商飞和中国民用航空局(CAAC)没有回应置评请求。