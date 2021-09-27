赵少康称民进党对贺电吃味想转移执政不利焦点

台湾在野的国民党候任主席朱立伦致谢中共总书记习近平的复电内容成为绿营抨击的对象。媒体人赵少康认为，民进党急着找新话题，以转移疫苗疫苗不够、执政不利的焦点，并称北京不理民进党，民进党就对贺电吃味。

赵少康今早（27日）在面簿上批评民进党政府失能，并说朱立伦在两岸课题上“求同尊异维持可对话的管道、表达不损及国格的善意”，但民进党拿这个议题见缝插针，而这不过是民进党想转移自己在两岸以及内政的颟顸无能，一点执政党的高度都没有。

对于朱立伦的回电没有碰触“统一”，但批评民进党的“去中”“反中”，赵少康认为，这表明不是所有台湾政党都跟民进党一样，也有点“各表”“盍各言尔志”的味道。赵少康也批评民进党拿复电中没有“民国”两个字大做文章。

赵少康也指民进党重拾恐中、反中牌的伎俩，并称蔡政府在国际上自我矮化，对美开放莱猪、大举军购，牺牲台湾人实质权益，还换不到2020年连任时美国总统特朗普的一封贺电。

行政院长苏贞昌今天在一个活动上评论朱立伦的回电时称，说好的“一中各表”，连“民国”都不敢表，并指朱立伦附和中国大陆。

台湾绿营早前也指责朱立伦不应该将两岸形势险峻的责任，归咎于民进党政府。朱立伦昨天深夜在面簿发文，反击陆委会不该沦为“打压两岸关系委员会”，讽刺绿营各派系倾巢而出抹红他，还强调“反台独”才是台湾主流民意与美国和国际社会共识。