台防长：武器发展要能打得远打得准

台湾国防部长邱国正今天（27日）说，台湾军队的武器装备发展要打得远、精准且具机动性，国防能力只会比以往增加。

台湾行政院会本月16日审查通过了国防部提出的“海空战力提升计划采购特别条例”草案，提出在未来五年内增加2400亿（新台币，下同，约116亿新元）的防务开支，以添置一系列导弹系统与高效能舰艇等武器，应对来自中国大陆的威胁。

综合台湾《自由时报》及中时电子报报道，邱国正今天在立法院做业务报告及备询，民进党籍立委王定宇质询说，国防部应说明，未来获得特别预算中的武器装备，民众可得到什么保护。

邱国正回应说，民众有知的权益，在保密状况下会披露相关讯息。他说，台军装备发展方向，要打得远、精准也要有机动性，相关能力只会比以往增加，在敌人发动攻击时，台军方就有所准备。

他还说，2400亿特别预算将分年执行，明年预计动用460亿元。

当被问及如果大陆真的要攻打台湾会先攻击什么，邱国正答说，会先打乱台湾的作战指管通情系统，“这方面中共能力大幅成长，可以打乱我们的指管通情，例如固定雷达站一定先打，所以我们现在要机动、匿踪、变换位置”。

另外，台湾国防部业务报告书指出，2022年度国防部公务预算编列3726亿元，加上对美采购新式战机特别预算401亿元及相关基金预算590亿元，国防预算规模达4717亿元；再加上战力提升460亿元特别预算，规模将达5177亿元。

此前，台湾国防部在上月31日公布的年度“中共军力报告书”中评估，大陆解放军现阶段已具备对第一岛链以西区域软、硬杀电子攻击、通信阻绝与遮没能力，并初具瘫痪防空、制海及反制作战体系的能力，对台湾“威胁甚巨”。