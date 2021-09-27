中国公安部长称修例风波促成港澳工作领导小组

中国公安部长赵克志说，2019年的香港修例风波，是中央成立港澳工作领导小组的原因。

据香港01报道，中国公安部昨天（26日）召开党委（扩大）会议，身兼中央港澳工作领导小组副组长的公安部部长赵克志说，要切实履行好公安机关承担的各项涉港工作职责任务，继续全力支持香港警队依法履职和严正执法，坚决维护国家安全、主权、发展利益，坚决维护香港社会大局稳定，努力为确保香港长期繁荣稳定和“一国两制”行稳致远作出更大贡献。

赵克志说，2019年香港发生修例风波，造成回归以来最严峻的局势，中央始终坚定支持特区政府和香港警方止暴制乱、恢复秩序，以习近平为核心的党中央审时度势，果断决策，决定成立中央港澳工作领导小组，作出一系列重大战略部署，包括颁布香港国安法、完善选举制度法律，随着国家“十四五”规划的实施和粤港澳大湾区战略的加速推进，“爱国者治港”原则必将得到更加严格的落实，香港必将在由乱转治后由治及兴。

会议指，面对新形势新任务，公安机关要继续全力支持香港政府和纪律部队全力维护香港社会大局稳定、依法打击港独激进势力、依法追究黎智英等反中乱港骨干份子的犯罪行为，不断巩固香港局势由乱及治的良好态势。

会议又指，要增强忧患意识，严密防范和打击境内外敌对势力的各种捣乱破坏颠覆渗透活动，坚决斩断境内外敌对势力危害国家安全的黑手，坚决粉碎港版颜色革命的图谋，坚决维护国家主权、安全、发展利益。