假扮献花刺伤何君尧 港男被判入狱九年

前年在香港屯门用刀刺伤建制派立法会议员何君尧的男子，被控伤人及有意图伤人罪，今天（27日）被判入狱九年。

2019年11月香港区议会换届选举投票日前夕，已报名参选的何君尧在竞选宣传时遇袭，被一名假扮为献花者的男子持刀刺伤，男子当时被制伏时还不断大喊“杀死何君尧”。

据香港星岛日报网及信报报道，控方案情指出，现年31岁的被告董栢辉，报称无业，涉于2019年11月6日区议会选举前夕，在屯门湖翠路行人路一个街站向何君尧献花并要求合照时取出利刀刺向对方胸口。何君尧马上闪避但仍被刺中，何君尧的保镖和他人制伏被告时也受伤。

董栢辉在案发当日以“有意图伤人罪”被捕，警方在他的背袋中找出何君尧的选举传单及28cm长的刀。何君尧事后被送院治疗，其胸口位置有两厘米皮外伤，留医两天后出院。何君尧的男保镖张瀛财（译音）左肋骨位置有一厘米皮外伤，左手臂有两厘米擦伤，伤口缝合后即日出院。

法官杜丽冰今天在判刑时说，不论被告犯案背后动机是否涉及政治原因，其行为都是社会不能容忍的。

法官还说，何君尧的伤势不致命“只属幸运”，被告的袭击并不理智，且被告犯案前有严密部署，更在案发前两次视察环境，其背景无助求情减刑，判被告“有意图伤人罪”12年监禁，“伤人罪”入狱三年，但考虑被告认罪，扣减部分刑期，两项控罪同期执行，合共判监九年。