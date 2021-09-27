中医内科专家张伯礼预测疫情今冬或在中国反弹

中医内科专家张伯礼认为，冠病疫情多点散发、局部暴发不能完全避免，需要提高警惕，并预测疫情今年冬天可能会在中国反弹。

据中国《科技日报》今天（27日）报道，也是中国工程院院士的张伯礼解释，德尔塔病毒是优势毒株，传染性确实很强，一人可以传染几个甚至几十个，传播速度也快，很多国家又开始出现新一轮疫情。中国采取严防输入措施，但又不能完全封闭国门，回来的人越来越多。他认为，中国今年秋冬还是要严防死守。

张伯礼相信，加强疫苗接种能防范疫情反弹，并说虽然疫苗对病毒感染的防护作用有所下降，但是对于防止转向重症率和死亡率的效果还是很好的，有效率可以达到80%至90%。

中国疾控中心主任高福也称，疫苗提供基础免疫，可以减轻疾病负担，并呼吁向世界共享疫苗。他说：“它可能防感染差了一点，防发病又差了一点，防传播也不能防住全部，但在防重症、防死亡上效果明显。因此，大家对疫苗要有信心。”

至于要不要打加强针，中国疾控中心免疫规划中心主任尹遵栋说，世界卫生组织认为现阶段开展加强免疫的证据不足，而加强免疫的需求和时机，将根据同种技术平台、不同技术平台疫苗以及新变异株疫苗进行加强免疫的证据来评估确定。

尹遵栋说，中国对冠病疫苗加强免疫的考虑是，对重点人群，如输入风险高的海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员；免疫功能相对较低的人群以及60岁以上的人群；由于工作、学习、交流需要，要到境外疫情高风险地区或者国家人群，在完成免疫程序六个月后，可以开展加强接种。

