响应“限电”号召 哈尔滨多家商场宣布提前闭店

为响应政府的“限电”号召，黑龙江省会哈尔滨市的多家商场宣布闭店时间提前。

据澎湃新闻报道，黑龙江远大购物中心官方微博昨天（26日）发布消息称，为响应政府号召，配合市工信局推动有序用电工作，远大购物中心南岗店1F-6F百货/化妆品/餐饮营业时间调整为9:00-16:00。

就在一天前，远大购物中心南岗店刚刚将闭店时间由20:00延长一小时至21:00。

同位于哈尔滨市果戈里大街的哈尔秋林国际购物中心也将闭店时间提前至16:00。

另据黑龙江《信息与市场报》消息，金安国际购物广场、红博会展商业26日当天闭店时间调整至16:00，远大购物中心群力店、乐松广场、松雷商业香坊店当天闭店时间调整至15:30。

中国多个省份本月相继拉闸限电，应对供电紧张局面。东北地区限电措施更从工业用电扩展到生活用电。哈尔滨市工业和信息化局26日发给哈供电公司的《关于同意我市商业企业执行有序用电的批复》称，“经报市政府同意，除中央大街商圈、秋林商圈以及全部生鲜超市以外，对全市的商业企业一律实施避峰用电，每日16时起闭店，请通知区县（市）供电公司与当地政府搞好对接工作，对相关电力用户做好错时安全生产宣传解释工作和舆论引导。”

