台官员预测台湾成功加入CPTPP机率远高于20%

台湾官员今天（27日）预测，台湾成功加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的机率远高于20%，比起国发会主委龚明鑫上周说到的高于10%多。

据台湾《联合报》报道，行政院经贸谈判办公室资深谈判代表兼执行秘书萧振荣是在立法院经济委员会会议上，回答国民党籍立委曾铭宗的提问时，做出上述回应。

曾铭宗也提问，台湾这时候申请加入CPTPP会有哪些有利和不利条件。萧振荣回答，对台湾非常有利的是，所有会员都说，可以接受高标准贸易规范国家加入，而台湾符合这样的条件；不利条件则是，台湾在国际处境上比较复杂困难，政治因素会阻挡加入CPTPP。

曾铭宗进一步询问，在CPTPP11个成员中，有哪几个对台湾比较友好？是否有日本、澳洲、加拿大？萧振荣起初没有正面回应，但之后回道：“可以这么说”。

曾铭宗提出关于相对不友善地区的问题，同样出席会议的经济部部长王美花告诉萧振荣不要说。曾铭宗再问，这些地区是不是包括智利或纽西兰。萧振荣回答，“尊重委员的判断”，并称不管在哪一个阶段，中国大陆都对台湾经贸有一些干扰，而各个地区都看出中国大陆不友善的行为。

台湾上周三（22日）申请加入CPTPP，获日本官方和美台商业协会高调支持，但中国大陆发声表态坚决反对，台湾外交部驳斥大陆无权过问，并指大陆霸凌台湾。

国际贸易学者早前告诉《联合早报》，中国大陆和台湾在中秋前后相继申请加入CPTPP，对各自经贸发展和产业转型都有深远好处，但在中国大陆和美国之间的抗争，以及两岸不和的地缘政治背景下，两岸要入群都有难度，还须经过好几年的多边谈判，情势才会明朗化。

研究中国大陆和国际贸易的台湾致理科技大学国贸系副教授张弘远说，加入CPTPP对两岸的经贸发展和产业转型都有深远好处。以台湾而言，虽然会冲击以内需市场为主的台湾小农，但能推动企业对外投资，也让蓬勃的资通讯产业拥有更大市场，利大于弊。

中华经济研究院财经策略中心顾问傅丰诚则说，对大陆而言，对外更多开放能倒逼内部改革，从外对内改善企业体质，并扭转中美贸易战造成的困境。

不过，两人不约而同地认为，两岸要加入CPTPP，都得突破复杂的地缘政治障碍。

傅丰诚说：“美国可能会扯大陆后腿，背后帮台湾一下，并刺激大陆；最后也可能利用台湾，作为与大陆谈判的筹码。”

张弘远则称，由于必须获得所有成员国的共识才能加入，未来大陆、日本和美国将上演大国博弈，不必自己出马，也能运用对成员国的政经影响力，对大陆或台湾进行“一票否决”。

他估计，这轮国际谈判的过程需要约五年情势才会明朗化，并表示只要美日反对大陆加入，大陆就得做很多外交工作，并研判根据目前的政治气氛，两岸不可能同时加入CPTPP。