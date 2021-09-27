车身贴“日本731部队” 车主被行拘15天

中国江苏省南通市一辆私家车车身上涂着“必胜 日本总军区731部队”字样，被网友举报、谴责，当地警方已将车主和车辆控制，并将车主行政拘留15天。

据极目新闻客户端报道，有网友今天（27日）上午在微博发布图片，图片中可见一辆南通牌照苏FF26**的日本某品牌私家车后挡风玻璃上，涂着“日本总军区731部队”字样。

这位网友还@了江苏省公安厅网络安全保卫总队的官方微博，称“这个太过分了，给他上上课。”

这条微博迅速引发网友对车主的广泛谴责，有网友评论称，“确实有病，还病得不轻”，呼吁严惩车主。

随后有多段网络视频显示，多名交警在南通市街头将这辆车拦在路边，一名疑似车主的男子蹲在车前。该车的车门处还贴着一面小小的美国国旗。

南通市公安局崇川分局今天下午发布通报称，网民今天上午曝料一黑色轿车上贴有不当字样的贴纸，社会影响恶劣。当日上午11时许，该车辆和车主被南通警方依法控制。

据通报，31岁的车主尹某是安徽人，出于猎奇心理网购不当字样的车贴，张贴在私家车上炫耀。相关车贴目前已被责令清除，警方依法给予尹某行政拘留15天的处罚。

很多网友为警方介入叫好，认为“抓的好，对待精日分子就该重拳出击”，还有人认为，这不叫精日，“已经是辱国了，严重伤害全国人民的感情！”甚至有网民呼吁官方调查出售标语的商家，直指“淘宝好些贴纸商家做的标语可没下限了”。

中国网络近期频繁爆出因涉日问题触碰中国网民反日情绪的新闻，就在刚刚过去的“九一八事变”90周年当天，网上曝出四川攀枝花学院一名女生穿和服逛校园拍照的消息，福建厦门也在上个月发生一名女子穿和服做核酸检测被志愿者劝退的事件。

上个月12日，因主演《山河令》刚刚走红的艺人张哲瀚也因被曝曾在日本乃木神社、靖国神社拍照等引来网民排山倒海的抨击，被官媒连番点名狠评，直至作品下架、代言品牌终止合作而一夜凉透。