习近平亲自关心孟晚舟事件

中国外交部强调，华为首席财务官孟晚舟2018年12月被拘押后，中共和中国政府高度重视，国家主席习近平也亲自关心。

据“外交部发言人办公室”微信公众号发布的信息，外交部发言人华春莹今天（27日）在例行记者会上说，中国外交部和中国驻美国、加拿大使馆、驻温哥华总领馆，在各个层级、各种场合全力开展工作，向孟晚舟提供领事保护和协助，向美加提出严正交涉，要求撤销对她的指控，尽快让她平安回国。

华春莹强调，中共和中国政府具有坚定的意志、强大的能力，坚决维护中国公民、中国企业的正当合法权益，坚定维护中共和国家的利益和尊严，没有任何力量能够阻挡中国发展前进的步伐。她说：“中国共产党坚强领导下的强大中国，永远是每一位中国公民的坚强后盾。”

历时近三年的华为首席财务官孟晚舟案，以美国撤销对其引渡要求画上休止符。学者认为，华盛顿回应北京在孟晚舟案上的诉求，可能换来北京投桃报李，中美合作氛围有望改善。

香港城市大学法律学教授王江雨早前接受《联合早报》采访时认为，拜登政府正在寻找与中国合作的机会，但北京近期展现的基本上是不与美国合作的姿态，甚至还传出中国国家主席习近平拒绝美国总统拜登的会面邀请。

王江雨说，拜登政府在孟晚舟案上一直都没有太大兴趣，此次相信是要借孟晚舟案展现合作姿态，希望以此换取中国投桃报李，而对中国来说，孟晚舟回国是中国国家意志和外交政策要务。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘受访时指出，孟晚舟案最新进展是积极的事态发展，但不能全然乐观。

他指出，中国与美国高度对立和对抗的问题很多，考虑到近期中美关系的各种恶化因素，例如美、英、澳近日建立三边安全伙伴关系（AUKUS），仅在孟晚舟案上取得突破，对改善关系的作用仍不显著。

中国《环球时报》昨天引述有关部门报道，不久前获释的两名加拿大人康明凯和斯帕弗，以身患疾病为由，申请取保候审，并称两名被告对犯罪事实供认不讳，也亲笔书写认罪悔罪材料。