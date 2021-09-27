下午察：朱立伦的两岸路线难题

国民党前主席朱立伦“回锅”再当主席，与中共总书记习近平之间的两封电文往来，被民进党和当地舆论放大解读，成了他当选后须面对的首道两岸难题。

从电文的内容判断，国共维持包含“九二共识”和“反台独”两个要素的共同政治基础，这是两党之间最重要的“同”。好些分析指出，江启臣去年在国民党主席补选中胜出、却等不到中共贺电，主要在于江朱两人对“九二共识”的主张有差别。

朱立伦旗帜鲜明支持九二共识，反之，江启臣主张“宪法九二”，强调“基于中华民国宪法的九二共识”，不获北京认可。

台湾《旺报》社评指出，朱立伦胜选后，明确提出要重建两岸交流平台与沟通管道，北京应该意识到国共互动降温的局面不能继续下去，也深知绕过台湾政党政治只会事倍功半。这应该是北京对朱立伦“虽不满意但可接受”，决定恢复贺电往来的主要考量。

国共电文里头的“异”

朱立伦也积极正面回应习近平的电文。

在九二共识和反台独之余，国共领导人的其他“同”还包括：习近平称大家都是“中华儿女”，朱立伦称“两岸人民同为炎黄子孙”，两人对两岸共同文化和血缘看法一致。习近平称“台海形势复杂严峻”，朱立伦称“两岸形势险峻”，两人对台海局势评价一致。习近平称“期望两党登高望远”，为台海谋和平，朱立伦称深盼两党“增进互信融合”，让两岸关系和平发展继续前行，两人对国共合作前景均有期待。

两党领导人电文中最明显的“异”是，习近平在贺电中首次提及六字要点：为国家谋统一，但朱立伦没有以相同字眼回应，蓝绿舆论对此有不同解读。

对大陆持友好立场的《旺报》乐观认为，朱立伦提出“增进互信融合”的表述，以“融合”回应了习近平的“统一”，希望“异中求同”。如何面对、处理相互之“异”，应是未来国共互动引领两岸关系的新方向。

《旺报》社评也指出，朱立伦在胜选演说中表示，将在党章、党纲规范下重启两岸交流。国民党党章开篇就强调要追求中国的统一，这说明国民党不会回避、也不会改变终极统一的目标。

社评说，统一、统派在台湾社会被民进党妖魔化、污名化，相对于统一，“融合”在台湾民间并未有强烈负面观感，因此在和平发展的既有基础上寻求两岸融合，应是国共下一步的共同目标。如何破解台湾民众“闻统色变”的难题，不仅国民党今后需要努力，也是大陆方面的责任。

若是如此，朱立伦接下来在推进两岸融合方面有多大动作，他会不会推动国共论坛复办？北京又会不会安排“习朱会”作为一种肯定？台湾社会观感又如何，种种问题势必都将受到关注。

以“求同尊异”回应“为国家谋统一”

亲绿的时代力量智库执行长李兆立则认为，前不久才质疑张亚中是“红统” 的朱立伦没有明确回应习近平的“谋统一”说，而是拐弯抹角地以“尊异”带过，并由此延伸分析指出，两岸政策是国民党面对的最大挑战。

大陆官方媒体新华社的报道，没有提及朱立伦的“求同尊异”说。

李兆立说，中国国民党是追求中国统一的政党，自然是“统派”，既然朱立伦批评“红统”，那姑且称他为“蓝统”。在李兆立看来，这两统的唯一差异是，一个坚持“这个中国叫中华民国”，另一个则是“只要是一个中国，叫什么不坚持”。

但问题是蓝统所谓“两岸同属一个中国，这个中国叫中华民国”的说法，不仅越来越没有现实可行性，在台湾也越来越没有市场。李兆立说，蓝统没路走，当然就剩红统，但国民党党主席选举结果也证明了，国民党知道红统不符合台湾主流民意，所以全力动员自救，与其说非得让朱立伦当选，不如说非得让张亚中落选。

李兆立认为，国民党目前面临的一大难题是，根据国民党党章所催生的党意，即追求统一，不符合台湾社会主流民意。

“维持现状”能让北京满意吗？

台湾社会对两岸关系的主流民意仍是“维持现状”。根据陆委会本月9日公布委托政治大学所做的民调，主张“广义维持现状”的民众仍占绝大多数，达到85.4%。

根据台湾陆委会本月9日公布委托政治大学所做的民调，主张“广义维持现状”的民众仍占绝大多数，达到85.4%。图为电单车骑士繁忙时间涌现在台北路上。（法新社）

事实上，维持现状也是朱立伦两岸政策的主张。2016年在竞选总统大位期间，他将两岸政策定调为“维持现状，让下一代决定方向”。本月初，他接受广播节目专访时被问及，若当选党主席是否追求两岸统一也表示，两岸关系很重要，但不能冒进走偏锋，国民党所有党章规定都不能改，但必须顾及事实及现状，现在绝大多数民众希望维持现状。

但，“维持现状”能让北京满意吗？

参考消息网在上周六国民党主席选举当天发表“国民党新主席的两岸考卷”文章说，国民党近年渐渐迷失自身面貌与路线，其口口声声要“维持”的“现状”，早已被民进党挪移地面目全非，对国民党有利的两岸“现状”也已不复存在。

文章指国民党在两岸政策上自设禁区、裹足不前，“中国”招牌、三民主义这些最主要的政治遗产被绿营抹黑，而国民党党内一部分人不愿背负被称为“深蓝”元素的政治遗产，甚至连谈起早期的国民党历史都渐渐变成“政治不正确”。

两岸路线之争和对美关系

被朱立伦标上“红统”标签、并主张签订两岸和平备忘录的张亚中能抢到超过三成的票，显示国民党内“正蓝”声音不小，对北京来说相信是一个正面信号。

难怪有不具名蓝营立委认为，张亚中获得三成党员支持，显示国民党内对“两岸和平、大中华”概念仍有一定程度的认同，“中共是看到张亚中的高票，而不是看到朱立伦当选。”

张亚中能抢到超过三成的票，显示国民党内“正蓝”声音不小。（法新社）

可见，意在角逐2024年总统大位的朱立伦若想代表国民党打赢选战，仍有许多关键问题待解决，其中包括国民党的两岸路线。除了重申九二共识和反台独等大原则外，在路线上是靠向蓝统还是红统多一点？还是维持现状的中间路线？

此外，国民党缺乏年轻族群世代认同、党主席选举所造成的裂痕、以及如何处理和美国的关系等问题也有待处理。

BBC中文网分析指出，朱立伦当选象征“国民党主流”路线击退了以急统路线异军突起的统派学者张亚中，但后者在党内挟着许多“韩粉”以及老党员带来的压力，反映出国民党在2024总统大选前，党内对于两岸路线以及与美国关系的路线之争及分裂继续加深。

分析说，朱立伦获胜让外界开始关注国民党未来两岸路线的走向，也包含他能不能抵御国民党内“亲中反美”的强烈意见。

对台湾而言，两岸关系和美台关系都须审慎处理，两层关系的走向相互牵动。

朱立伦与美国关系不错的形象，一直是台湾政坛的焦点之一，在此次党主席选举，张亚中再提朱与美国的友善关系，并质疑他是否为美国“线民”。

据报道，今年4月在被问及台美关系进展时，朱立伦曾说：“中华民国一向坚持自由民主，亲美或亲民主是我们一定要做的，不光是美国、也包括英国和欧盟等民主阵营国家，这不是我在打亲美牌，而是全民的共识。”

有分析认为，朱立伦在两岸关系上强调九二共识、反台独，除了向北京喊话，相信也在向美国表态，并借此强调国民党比民进党更有能力稳固美台和两岸关系，国民党主政下的台湾不会成为中美抗衡下的麻烦制造者或擦枪点。

朱立伦在当选党主席后，高喊“战斗蓝”、“必胜蓝”，面对民进党的批评也强力反击，声势上似有看涨。

只不过，他在这次党主席选举中得票未能过半，显示国民党内对他的领导能力和战斗意志仍存疑问，能否整合党内力量赢得明年的地方选举，以及能否成为国民党2024总统大选候选人也仍是个未知数。

如何维持与大陆互动，又能将民进党“抹红”的损伤降至最低，又是否能让国民党的党意引领台湾社会民意改变，并朝稳定方向前进，这都大大考验朱立伦的政治智慧和能耐。

当选党主席后，他的挑战才刚开始。