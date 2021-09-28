白宫否认孟晚舟获释是“交换人质”

白宫新闻秘书普萨基周一否认华为首席财务官孟晚舟和两名加拿大人同时被释放是“换俘”，强调两者之间“并无联系”，她同时说，美国总统拜登本月10日在和中国国家主席习近平的通话中提到了两名加拿大人归国的重要性。

根据白宫网站发布的新闻简报，普萨基在回答有关美国是否参与了上周五中国和加拿大之间的人质交换一问时，作出上述回应。她说，美国不会将这起事件视为“交换人质”，还否认了有关行动会鼓励中国在未来任何法律纠纷中以抓外国人质作为解决方法的问题。

普萨基说，（释放孟晚舟）是一个独立的司法部门所采取的执法行动，是一个法律问题。“我们有一个独立的司法部，我们不能决定中国人或其他人如何管理他们的业务，这有点不同”。

被问及白宫是否参与了两名加拿大人的释放时，普萨基说， 美国一直在各个层面都在坚持这件事，已经做了一段时间了，这也包括总统拜登与习近平在最近一次通话中提及此事。

普萨基说：“两位领导人提到了上述案件，但没有就此进行谈判”。普萨基还补充说，她不清楚拜登是否知道孟晚舟律师和司法部之间的谈判情况。

普萨基还说，过去九个月美国已明确表示，希望看到释放这两名加拿大人，“当然还包括任何无法离开中国的美国人”。

普萨基在回答整起事件是否会影响美国整体对华政策时说，这并没有改变美国对中国政府在经济方面的一些做法的担忧，美国政府的看法和政策也不会因此改变。

她说：“我们不是在寻求冲突。这是一种竞争关系，我们将继续要求中国对其不公平的经济行为、其在世界各地的胁迫行动以及其侵犯人权的行为负责”。

孟晚舟在与美国检察官达成暂缓起诉协议后周六回到深圳，受到中国政府英雄般的热烈欢迎。

加拿大人迈克尔·斯帕弗和康明凯同天回到加国，首相特鲁多亲自迎接二人。北京上周日通过官媒报道解释，两名加国公民因身患疾病申请取保候审获批，中国法院依法决定中止审案。

孟晚舟在温哥华被软禁近三年，中国政府在其被捕后不久拘留了上述两名加拿大人，指控他们涉嫌间谍活动，北京方面否认两者的被捕有关联，但西方社会普遍认为此举为“人质外交”。