民调：蔡英文苏贞昌支持度止跌

台湾民意基金会今天（28日）公布最新民调。台湾总统蔡英文与行政院长苏贞昌支持度皆停留在四成多，虽然执政表现并未获得台湾过半数公民的认可，但整体民意转趋对执政当局有利。

据联合报报道，基金会董事长游盈隆介绍，关于蔡英文声望，11.9%受访者表示非常赞同她的执政，36.7%还算赞同，23.5%不太赞同，19% 一点也不赞同，8.9%没意见、不知道或拒答。赞同者总共约占49%。

游盈隆指出，自今年5月蔡英文声望滑落8.7个百分点到45.7%，创下22个月来的历史新低纪录，接着一连三个月都在45%左右的低档徘徊，最低还曾低到43.2%，但9月回到48.6%，虽然距离过半数只有一步之遥，但仍停留在四字头乃不争事实。

至于蔡英文声望会不会就此缓步上扬，挥别执政困境，重获人民热烈拥抱，游盈隆说，因疫情变数仍多，疫苗政策争议不断，对政府不利的四项公投将陆续重新启动，两岸风云随时可能再起等等，目前实难以预料。

至于苏贞昌施政满意度，10.6%受访者表示非常满意，37.7%还算满意，19.7%不太满意，25.3%一点也不满意，6.8%没 意见、不知道、拒答。满意者加总约占48%。

游盈隆指出，苏贞昌个人施政表现目前获多数台湾成年人的肯定，但不肯定的人也相当可观。其施政满意度在过去五个月中也曾剧烈翻转，对他施政表现不满意者急遽增加，使得不满意者明显多于满意者，且曾至少维持三个月之久。

游盈隆说，只不过到了9月，随着整体疫情趋缓，疫苗供给大量增加，不论是民间主动协助政府购买、 外国捐赠或政府预购到货，再加上政府花大钱纾困和振兴经济如五倍券终于出笼，整体民意转趋对执政当局有利，让政局暂时有雨过天晴之感。