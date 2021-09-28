美国启动拆除华为中兴等中国通信设备计划

美国联邦通信委员会(FCC)周一表示，将启动一项19亿美元（约25.7亿新元）的计划，向大部分美国农村电信运营商提供补偿，以帮助他们拆除华为和中兴通讯等被视为威胁国家安全的中国公司生产的网络设备。

根据路透社报道，该项目于今年7月确定，将于10月29日开始接受申请，截止到明年1月14日。

FCC去年认定华为和中兴对通信网络构成国家安全威胁，禁止美国公司动用83亿美元的政府资金从这两家公司购买设备。去年12月，FCC通过了一项规定，要求采用中兴或华为设备的运营商“拆除并更换”这些设备。

对于农村运营商来说，这是一个大问题，他们面临着高昂的成本和难以找到工人来拆除和更换设备。

FCC的最终命令将有资格获得补偿的公司从拥有200万或以下客户的公司扩大到拥有1000万或以下客户的公司。

FCC在去年9月估计，从网络中拆除和替换华为和中兴的设备将花费18.37亿美元。

今年6月，FCC投票通过了一项计划，禁止华为和中兴等被认为对美国国家安全构成威胁的中国公司向美国电信网络提供设备。FCC还可能撤销此前发给中国公司的设备授权。

今年3月，FCC根据一项2019年生效的旨在保护美国通信网络的法律，认定五家中国公司对国家安全构成威胁。

受影响的公司包括之前认定的华为和中兴通讯，以及海能达通信股份有限公司，杭州海康威视数字技术有限公司和大华股份。

去年8月，美国政府已禁止联邦机构从这五家中国公司中的任何一家购买商品或服务。

