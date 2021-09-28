融创中国股债大跌 恒大问题担忧加剧抛售

又一家中国大型房地产开发商的股票和债券大幅下跌，投资者担心该公司可能遇到与中国恒大类似的问题。

据《华尔街日报》报道，投资者在两个交易日内纷纷抛售融创中国的证券，此前网上流传的一份文件显示融创中国的一个分部请求政府帮助缓解流动性困难。

融创中国香港上市股票周一（27日）下跌9.4%，收于四年多来的最低水平，在前一个交易日下跌了近7%的基础上又进一步走低。

据Tradeweb报道，融创中国的美元债券也出现了回落，截至香港交易时段周一尾盘，融创中国2025年7月到期、票面利率为7%的债券报价跌至面值的约81%。该债券本月初的报价在面值的98%以上，而就在7月份，融创中国还从债券投资者那里筹集到了5亿美元新资金。

《华尔街日报》看到的这份文件请求绍兴市政府提供帮助。该文件称，当地的房地产市场热度几近冰点，由于政府出台了限价、限售和二手房指导价等楼市调控政策，同时限网签、收紧房贷额度，民众购房意愿大幅下滑。

《华尔街日报》引述一位知情人士透露，这是融创中国一个分部的草拟文件，尚未提交给政府。该知情人士还称，这家绍兴分部此举是因为网签进度受限，导致其现金流减少。

野村信用债分析师Iris Chen在给客户的一份报告中也写道，融创中国的投资者关系团队已迅速澄清，这只是一份内部草拟文件。

据报道，融创中国的信用评级为BB，比“垃圾”级高一档，反映出其财务状况远强于中国恒大和中国其他一些高负债开发商。分析师表示，连续两个交易日的抛售凸显出，鉴于中国恒大的泥足深陷以及中国政府对房地产市场的强硬姿态，市场情绪已变得多么不堪一击。

研究机构Lucror Analytics的信用债分析师Chuanyi Zhou称，与许多同行一样，融创中国也面临困难，但该公司韧性十足。Zhou表示，过去两年，该公司一直在降杠杆，与监管方向保持一致。

Zhou也称，投资者夸大融创中国的风险并不令人意外，因为恒大危机之后，市场非常敏感。

去年秋天，中国恒大的股票和债券也出现了类似的大幅下跌，此前网上流传的一份文件显示其旗舰大陆子公司恳求当局提供支持。中国恒大当时表示，这份文件是伪造的。

融创中国昨天表示，已经回购并将取消一些2024年到期的债券，面值为3360万美元。

不过，债务研究公司CreditSights的分析师在昨天的一份报告中表示，他们对融创中国的去杠杆举措持怀疑态度。他们说，通过增加应付贷款等负债，该公司一直以来能够同时削减债务和积极竞购土地。

分析人士表示，随着债务融资变得越来越困难，几家中国房地产公司实际上已从供应商、客户或商业伙伴那里举借更多资金。

野村的Chen写道，有关融创中国分部的消息带有负面影响，而且由于中国恒大的麻烦促使购房者推迟购买，整个行业可能会受到9月份未完工住宅预售下降的影响。

不过她说，融创中国短期内不会出现违约，其流动性看起来可控，截至2021年年中该公司持有的无限制现金是短期债务的1.1倍。无限制现金是指企业可以随意配置的资金，包括用于偿还债务，而限制性现金则用于特定用途，例如作为贷款的抵押。