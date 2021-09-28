中国官媒刊文批男艺人“浓妆艳抹”

在中国娱乐圈刮起整肃风之际，中国官媒今天发表评论文章，批评中国男艺人“浓妆艳抹”。

《光明日报》这一篇评论文章的作者——中国传媒大学教授曾庆瑞指出，一些导演把根本不懂表演的“俊男”“靓女”弄进剧组，一番“浓妆艳抹”之后，用“表情包表演”等手段，制造出一大批劣质的影视文化产品，通过各种平台播出，展示在观众面前，在社会上刮起一阵阵歪曲审美的不正之风。

文章说，在综艺节目领域，一些男艺人成天顶着烟熏妆，抹着色彩浓烈的口红，染着各种奇奇怪怪颜色的头发，他们不仅以此为美，还受到无数粉丝的追捧。同时，一些练习生被经纪公司和节目组带偏，每次表演出场都化着精致的妆容，“一时间‘阴柔’竟成了男性追逐的方向”。

文章强调，荧屏上的中华男儿形象本应是硬朗刚毅的，但受日韩练习生文化影响后，反而开始描眉画眼，变得阴柔妩媚、矫揉造作。此外，偶像练习模式还向未成年人群体延伸，一些未成年人签约经纪公司，经过一番“浓妆艳抹”包装后被送上各式各样的舞台。

“本来正处于价值观形成时期的青少年群体，难以分清孰是孰非，在互联网平台和经纪公司的摆布下，形象变得不伦不类。”

文章也指出，在直播平台，“浓妆艳抹”后的女主播完全看不出本来的容貌，随意表演几下就能赢得流量和打赏。这完全违背了正常的审美逻辑，也将人们的审美带入另一个极端。

文章最后说，不论是在影视创作还是在综艺节目中，演员选用、表演风格、服饰妆容等方面都应该自觉地向“浓妆艳抹”说“不”。

“去掉异化标签不是剃个头、留着胡须就行，抹掉脂粉气也不仅仅是卸个妆就成，这些文娱领域的乱象都需要从畸形审美上找到突破口，多管齐下，正本清源。”

