王毅：中国过去不是、今后也不会是北约对手

中国国务委员兼外长王毅说，中国过去不是、今后也不会是北约的对手。

据中国外交部官网今天发出的新闻稿，王毅昨天应约与北约秘书长斯托尔滕贝格视频会晤。王毅表示，中国对同北约展开对话交流持开放态度。面对当前此起彼伏的全球性挑战，国际社会比以往任何时刻都更需要团结合作，增进理解，建立互信。

王毅说，中国和北约都赞同应加强对话交流，增进相互了解。而推进双方关系的关键是解决好相互认知问题，要理性客观看待对方，不偏听偏信虚假信息，更不应被谎言谣言迷惑。

王毅强调，中国过去不是、今后也不会是北约的对手。中国愿在平等和相互尊重基础上继续同北约开展对话，促进双方关系健康稳定发展。

王毅也说，亚太地区是中国的安身立命之所，近年来一些北约成员国派舰机抵近中国周边活动。但亚太地区不需要建立新的军事集团，也不应当再引起大国对抗，更不应搞旨在鼓动新冷战的小圈子。北约应当坚持原有地理定位，为区域和平稳定发展发挥建设性作用。

中国外交部的新闻稿透露，双方还就阿富汗局势等问题交换意见。

今年6月，北约国家领导人在布鲁塞尔举行峰会并发表公报。公报首次提出中国对基于规则的国际秩序和与北约安全相关的领域构成了“系统性挑战”，指中国的核武库不断扩大，以及太空、网络军事化能力不断增强，威胁到国际秩序，批评中国采取胁迫政策以及在实施军事现代化等方面“不透明”。