中国今年将首射太阳探测卫星

中国计划今年发射首颗太阳探测卫星，增加对太阳的认识。卫星若发射成功，将标志中国正式进入“探日时代”。

根据澎湃新闻报道，中国航天科技集团八院抓总研制的太阳双超卫星在第十三届中国国际航空航天博览会上首次亮相。



中国科协全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩介绍说，对太阳进行探测有两大意义：一是作为宇宙中目前唯一可以进行高空间分辨表面观测的恒星，而具有天体物理学上的重要性；二是由于人类依存于太阳，所以需要认识太阳的变化及对人类的影响。

太阳给人类带来光的同时也会带来一些不便甚至灾难。耀斑是太阳活动中最剧烈的事件，在几分钟内，一个大的耀斑要释放的能量要比最大地震所释放的多百万倍，能量超过几千个核弹同时爆炸的威力。

太阳的变化深刻地影响着地球上生命的生存。强耀斑和日冕物质抛射等太阳活动事件更是时刻影响着地球的空间环境，干扰通信和导航、威胁航天员的健康，甚至毁坏航天器。因此，对太阳活动的观测和研究不仅具有重要的科学意义，更具有巨大的应用价值。

据了解，中国即将发射的太阳双超卫星的主要科学载荷为太阳Hα成像光谱仪，将国际首次实现空间太阳Hα波段的光谱成像探测。通过对这条谱线的数据分析，可获得太阳爆发时大气温度、速度等物理量的变化，研究太阳爆发的动力学过程及物理机制，显著提高中国在太阳物理领域的国际影响力。

同时，卫星采用超高指向精度、超高稳定度平台 （简称“双超”卫星平台）设计。通过采用平台舱、载荷舱可分离式设计理念，将实现载荷舱的超高精度指向控制，较现有水平提升1-2个数量级。

