中国央行例会罕见提房地产 地产板块或迎反弹

中国人民银行昨日在官网公布，央行货币政策委员会24日召开2021年第三季度例会。该例会罕见提及房地产，指要“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。中国房地产板块9月28日早盘震荡拉升。

据证券时报网报道，该会议分析了国内外经济金融形势。值得注意的是，相较二季度例会，本次例会新增“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”这一表述。

据第一财经报道，中国房地产板块9月28日早盘震荡拉升，截至发稿，金科股份、铁岭新城涨逾8%，保利发展、金地集团涨逾7%，其余多股均不同程度上涨。

中国近来楼市调控不断，监管也逐步趋严，“三道红线”的设置更加大了房企的压力。从融资端来看，房企债券融资方面，今年前8月融资规模累计增速较前7月加速下滑。

贝壳研究院统计，前8月房企发债累计约6999亿元（人民币，下同，1468.29亿新元），同比下降21%。其中，8月单月房企境内外债券融资规模约571亿元，环比减少39.8%，同比减少54.2%。

国金证券指出，房住不炒政策总基调尚未改变，但在短期也要兼顾地方财政压力和地产下行风险。其进一步指出，预计未来短期地产流动性方面或有改善可能，主要基于三方面原因。

第一，近期房地产销售持续下滑。2021年8月全国商品房销售额同比下降18.7%。40城一手房9月累计销售面积同比下降16%，17城二手房9月累计成交面积同比下降35%。

第二，土地流拍率上升，地方政府财政压力加大。房企现金流紧张，已传导至土拍市场。8月全国土地成交价同比下降10.5%，1-8月累计同比下降6.2%。土拍收入减少，地方政府财政压力加大。

第三，头部房企负面新闻爆发，行业信用风险蔓延。

国金证券认为，地产板块已处于超跌阶段或迎反弹。对此，该机构解释称：估值位于历史底部区间；地产流动性或有改善可能；旭辉控股、中国金茂等公司股东或高管开始增持；行业出清后，资产流动性好、产品力优秀的房企发展前景仍较好。

