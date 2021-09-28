融创中国澄清从未向政府提交求助报告

针对网传融创中国请求政府帮助缓解流动性困难，公司今天澄清称，从未向政府提交“求助”报告，有关消息是项目负责人欲为绍兴在售项目的网签问题寻求支持，初步整理了相关文字，误发导致信息外泄。

根据融创中国在微信公众号发布的声明称，融创中国从未有过、也没有任何需求和意愿向政府提交类似报告。

声明解释说，整个事件的起因是绍兴公司负责人获悉上周五（24日）上午绍兴市相关领导将督查黄酒小镇项目安全生产工作，想借机就解决本公司在绍兴项目已售房源的网签问题寻求支持，初步整理了相关文字内容，作为向政府口头汇报的腹稿，但在当天上午9时因操作失误发至了绍兴本地的一个房产交流群，造成了信息的外泄。公司就此事件对公众造成的误导深表歉意。

声明还说，融创自2016年9月进入绍兴以来，相继开发了八个精品项目，累计销售282亿（人民币，下同，约59亿新元），今年截止到9月26日销售已达88亿，在绍兴市场赢得了非常良好的客户口碑。基于绍兴优越的营商环境和健康平稳的市场，公司于去年底投资了大型综合文旅项目黄酒小镇。

声明提到，绍兴市相关领导在上周五黄酒小镇的督查中，认真听取了项目建设推进情况、安全施工措施等有关汇报。

声明最后强调，融创集团在中国范围内的项目建设运营正常、销售良好，1至8月实现合同销售额4151亿元，同比增长33%，集团整体经营健康。

据报道，受上周五利空消息影响，融创当天遭遇股债双杀。融创中国2024年到期5.95%美元债每1美元下跌5美分，至84.7美分，跌幅创纪录。

股票方面，当日尾盘跌幅一度近8%，截至9月27日收盘，融创再跌9.37%，股价报12.96港元，总市值逼近600亿港元关口。

融创中国此前发布的中期业绩显示，上半年实现收入958.2亿元，同比增长23.9%；归属股东净利润119.9亿元；期末在手现金1231.9亿元。非受限现金短债比约为1.11。