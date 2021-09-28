蜡烛订单增加10倍 客户多来自东三省

最近中国多地拉闸限电，东北地区所受影响更为严重，当地的居民为了应付停电，已经开始采购蜡烛备用。中国某网购平台多家售卖蜡烛的厂商透露，近期网购蜡烛的订单量的确有所增大。有的厂商订单量都因此暴涨10倍。

据红星新闻报道，记者从某网购平台多家售卖蜡烛的厂商处了解到，近期网购蜡烛的订单量的确有所增大。一家位于浙江金华的蜡烛网购平台透露，目前厂家还有一定的蜡烛存货，但由于其生产厂家也面临限电困难，因此出现了一定程度的生产紧张，平台也出现了一定的补货难。

该网购平台的客服人员说，的确出现了订单量激增的情况，目前暂时还能正常发货。但后期是否会有涨价以及正常发货，则不太好说。同时，浙江义乌一家蜡烛生产厂负责人也告诉记者，在近一周时间里，工厂收到的订单量已经翻了10倍不止，且订单大多来自东三省。

该负责人说：“目前我们的存货已经清空了，工厂也正在尽全力生产新的蜡烛。”受拉闸限电因素的影响，这一周时间公司营业额迎来了激增，库存已经没有了，而新的订单量还在增加。但由于限电的要求，该生产厂也不时会陷入断电停产的境遇，“我们也只能尽可能保障生产，在有条件的情况下生产更多蜡烛。”

至于后期是否会有涨价情况的出现，该负责人说：“交给市场来决定。”

