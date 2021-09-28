华人置业联同其大股东 过去一周抛售3.4亿股恒大股份

香港华人置业联同其大股东陈凯韵在过去一周已抛售恒大3.4亿股股份，持股比例下降至5%以下，按监管定义已不再是恒大的主要股东。

据路透社报道，香港联交所周一的资料显示，华置及其大股东陈凯韵继续在公开市场出售恒大的股份，持股比例下降至4.68%。

陈凯韵向联交所申报分别于9月20日、24日及27日在场内减持约3500万股、7593万股及1.3亿股恒大股份，平均价分别每股2.6058港元、2.2144港元及2.6845港元。

陈凯韵于9月20日售股前持有（透过家族及华置）持有恒大约9.6亿股或7.24%的股份，至9月27日的持股量已下降到约6.2亿股，即是过去一周累计减持约3.4亿股股份。若以恒大此期间平均收市价2.426港元计算，套现约8.2亿港元。

华置上周发表公告表示，基于董事会对近期发展持审慎关注态度，该公司自8月30日至9月21日期间已出售约1.089亿股恒大股份，并拟出售余下约7.51亿股股份。假设今年底前完成售股，按恒大现价计带来潜在已变现亏损超过100亿港元。

华置于2016年以最终代价124.5亿港元出售湾仔美国万通大厦（现称中国恒大中心）予恒大后，2017年华置与陈凯韵开始投资恒大股份，其中华置以总代价131.8亿港元买入恒大约8.6亿股股份，也是恒大主席许家印及其配偶以外的主要股东。

于2018至2020年间，华置自恒大收取合共约44亿港元股息收入，但恒大股价走低，华置因而录得共约104亿港元未变现亏损。

恒大债务危机愈演愈烈，甚至已被国际市场视为近期主要风险点，同时亦引发对中国信用收缩的担忧。评级机构穆迪稍早发布报告称，处置恒大债务危机时中国政府将致力于避免社会和金融不稳定，但多个行业可能蒙受经济损失。