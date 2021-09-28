中国发布白皮书称全面小康体现共同富裕本质要求

中国国务院新闻办公室今天发表的《中国的全面小康》白皮书指出，全面小康是全体人民的小康，这体现了实现人的全面发展和实现全体人民发展的有机统一，体现了实现共同富裕的社会主义本质要求。

综合新华社和中新社报道，这份共3.2万余字的白皮书指出，全面建成小康社会是迈向中华民族伟大复兴的关键一步，这也极大增强了中华民族自信心自豪感，极大增强了中华民族实现伟大复兴的能力和力量。

白皮书指出，全面小康是全面发展的小康。 中国在小康社会建设中，注重把握发展的平衡性、协调性和可持续性，坚持物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明一体推进、协调发展，着力满足人民日益增长的多样化多层次多方面需求，不断促进人的全面发展，实现国家富强、民族振兴、人民幸福。

白皮书说，全面小康是全体人民的小康。中国的小康社会建设，始终以人民为中心，以让全体人民共享发展成果为目标，不让一个人掉队，不让一个区域落下，不让一个民族滞后。白皮书指出，中国的全面小康，体现了实现人的全面发展和实现全体人民发展的有机统一，体现了实现共同富裕的社会主义本质要求。

白皮书还说，对中国这样一个大国来说，好日子等不来、要不来，唯有奋斗，别无他路。中国的全面小康是中国人民辛辛苦苦干出来的，小康美好生活是人民创造的，小康壮丽史诗是人民书写的。白皮书强调，中国共产党的领导是中国全面建成小康社会的根本保证，没有党的领导就没有全面小康。

最后，白皮书指出，中国全面建成小康社会既发展自己、也贡献世界。世界好，中国才能更好；中国好，世界才会更好。不断富裕起来的中国人民，不断发展进步的中国，为维护世界和平、促进共同发展注入了正能量。

白皮书强调，中国全面建成小康社会，让国家更富强、人民更幸福、社会更稳定，本身就是对世界和平与发展的巨大贡献；中国全面建成小康社会，显著缩小了世界贫困人口版图，为人类走向现代化探索了新路径。未来之中国，将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

