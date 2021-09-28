阿里巴巴证实 旗下应用将启用微信支付

中国监管部门早前要求互联网巨头拆除“围墙”，打破平台之间相互封杀现状。阿里巴巴今天证实，旗下应用将陆续接入腾讯的微信支付。

据澎湃新闻、第一财经等报道，阿里巴巴旗下的饿了么、优酷等应用程序目前均已接入微信支付；淘特、闲鱼、盒马等也已申请接入微信支付，正等待微信审核。

澎湃新闻引述阿里巴巴集团相关负责人证实这项消息，并称阿里巴巴坚信，分享、连接和开放是健康数字生态的基础，“我们会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。”

据报道，对于淘宝、天猫支持微信支付问题，淘宝应用程序相关负责人表示，目前正积极进行技术筹备，将以用户体验为导向，以安全为底线，分阶段、分步骤实现接入多种支付方式。

阿里巴巴港股今天早盘高开后，盘中升幅一度扩大至6%以上，跟随其美股反弹。阿里巴巴昨天的港股收盘价续创2019年上市以来新低。

中国工业和信息化部发言人赵志国9月13日在国务院新闻办举行的一场发布会上，强调“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择”，并称“部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要求还有一定的差距”。

今年7月，工信部启动为期半年的互联网专项整治行动，集中整治扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等行为。赵志国指出，屏蔽网址链接是此次重点整治的问题之一。

21世纪经济报道早前报道，工信部本月9日召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。

有消息指，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、网易等中国主要互联网业者都参加了上述指导会，官方设下的整改期限为9月17日。