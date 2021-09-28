宁吉喆：中国人口红利继续存在

中国国家统计局局长宁吉喆表示，虽然中国人口总量增速有所放缓，总和生育率下降，老龄化程度加深，但总体上看，人口红利依然存在，人才红利优势后发，人口健康水平不断提升。随着人口政策的逐步完善，中国经济发展长期向好，仍然具备较好的人力资源保障。

据第一财经报道，中国国新办9月28日就《中国的全面小康》白皮书有关情况举行发布会。宁吉喆介绍，中国劳动力资源依然丰富，人口红利继续存在。中国仍然是世界人口第一大国，人口总量仍然保持增长，劳动年龄人口总量仍然庞大，中国16至59岁劳动年龄人口达到8.8亿人，还有3亿多育龄妇女，每年能保持1000多万的出生人口规模。2020年，中国农民工总量仍达2.86亿。人口数量增长产生的红利仍然存在，劳动力资源仍然较为充沛，为经济持续发展提供了人口红利支撑。

他还指出，中国人口素质明显提高，人才红利新的优势逐步显现。过去10年，中国人口受教育程度明显提升，2020年，中国16至59岁劳动年龄人口平均受教育年限达到10.75年，比2010年的9.67年提高了1.08年。教育事业过去十年大发展，其中，大专及以上受教育程度人口2.08亿人，占劳动年龄人口的比重达到23.61%，比2010年大幅提高了11.27个百分点。人才规模比重上升了超过10个百分点，翻了近一倍。这有利于促进中国经济发展方式加快转变、产业结构优化升级、全要素生产率不断提高，为经济高质量发展提供新的人才红利支撑。

他还介绍，中国少儿人口数量和比重上升，新一代劳动力资源正在成长。“单独二孩”“全面二孩”政策实施以来，中国出生人口数量明显回升。第七次全国人口普查数据显示，0至14岁少儿人口数量比2010年增加了3092万人，比重上升1.35个百分点。“二孩”生育率明显提升，出生人口中“二孩”占比由2013年的30%左右上升到2017年的50%左右。今年国家实施三孩生育政策及配套支持措施，有助于促进出生人口增加，改善人口年龄结构，实现人口长期均衡发展。

