中国外交部驻港公署：《香港营商环境报告》是对美西方恶意唱衰的有力回击

针对香港政府昨天发布的《香港营商环境报告》，中国外交部驻香港特别行政区特派员公署发言人表态说，这份报告以全面的内容、翔实的数据、无可辩驳的事实展现了香港良好的营商环境，是香港强有力的国际金融中心地位的真实写照，是对美西方恶意唱衰香港营商环境的有力回击，是国际商界在港投资兴业的强心剂。

根据中国外交部驻香港特别行政区特派员公署网站发布的声明，发言人指出，香港长期享有举世公认的全球最自由开放和有竞争力的营商环境。但近年来特别是“修例风波”期间，反中乱港势力肆无忌惮煽动“黑暴”“揽炒”，公然鼓吹“港独”主张，丧心病狂挑战“一国两制”底线，勾连外部势力祸港乱港，严重危害国家安全和香港安定，严重践踏香港法治，令香港经济社会民生饱受重创。

发言人还点名美国，指其不但为反中乱港分子撑腰打气，肆意干涉中国内政，还蛮横实施无理制裁，单方面取消香港特殊待遇，恶意中伤诋毁香港营商环境，甚至炮制所谓“香港商业警告”，企图搞乱香港、以港遏华，指出反中乱港势力及其背后的西方反华势力是对香港经济和营商环境造成负面影响的罪魁祸首。

发言人表示，香港国安法的实施和特区选举制度的完善，推动香港实现由乱转治的历史性转折，香港社会恢复稳定，经济发展重回正轨，良政善治得到提升，香港各行业各领域尤其是金融行业发展势头良好。发言人还援引近期港股交易等数据称，“真金白银”的持续流入和外资金融企业在港纷纷招兵买马，正是国际商界对香港未来投下的信任票。美方搞的所谓商业警告恐吓不了国际投资者，更恐吓不了中国人民，唯一效果就是让世界看到了美国的卑劣虚伪和险恶用心，让已经一地鸡毛的美国国际信誉又多一个永恒的污点。

发言人强调，香港优良营商环境有着深厚的历史底蕴、现实优势和未来潜力。“一国两制”下的香港拥有自由港、金融系统稳健、资本自由流动、人才资源丰富、良好法治环境等优势，将在国家发展大局中发挥独特作用。近期落地的跨境理财通等政策凸显中央政府对香港的大力支持，国家“十四五”规划实施、粤港澳大湾区特别是前海、河套等重大平台建设将给香港带来更大的发展机遇。

香港政府在官网公布的《香港营商环境报告：优势独特 机遇无限》回顾及论述经历过去两年发生的事件后，香港最新的营商环境和优势，并阐述在国家的新发展阶段和格局香港获得的发展机遇。



报告指出，香港的“一国两制”制度优势和其他固有优势丝毫无损，包括：普通法的制度、廉洁高效的政府、简单低税制、稳健的金融系统、货物资金人才资讯自由流动、公平的竞争环境、完备的基础设施及数码设施、人才资源丰富、与国际社会接轨，以及安全和城乡交融的优质大都会生活环境等。特别值得强调的，是《香港国安法》的实施，令优良稳健的法治及司法独立得以巩固。

报告提到，国家“十四五”规划推动高质量发展，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，意味着内部市场不断扩大完善、中产消费群体不断壮大、产业不断升级、对外经济联繫水平进一步提高。国家经济持续快速的发展，必然会带给香港庞大新机遇。

香港财政司司长陈茂波在报告中说：“在‘一国两制’下，香港建立起一套与国家其他城市不同的经济制度，并且是一个高度国际化的大都会。 ”

他指出，“自《香港国安法》实施以来，香港金融市场保持稳定，联系汇率制度及各个金融市场环节运作良好。港元市场录得资金净流入。同时，银行体系保持稳健，资本充足率和坏帐率保持在健康水平。各金融服务行业的形势向好，金融机构将继续积极把握在香港和内地的发展机遇。”

陈茂波总结说：“国家‘十四五’规划赋予的独特定位，加上粤港澳大湾区建设，将为香港提供新的经济增长动力。只要香港能与内地优势互补、协同发展，定必能为本地业界以至驻港的海外企业带来无限商机。除了继续发挥作为国家国际循环重要节点的功能，香港将通过大湾区扣进国家经济的内循环，开阔更大发展空间。”

