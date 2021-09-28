消息：香港施政报告将大动作觅地 包括“撬松”新界祖堂地限制

香港特首林郑月娥下个月将发表新一份《施政报告》。据报，为回应中国中央政府要求解决房屋短缺的问题，林郑将在觅地方面有一系列大动作，包括释放新界部分湿地；同时，拟降低新界“祖堂地”的转售门槛等。

据网媒“香港01”报道，祖堂地主要是新界原居民乡村的祠堂、庙宇及农地等，由该宗族的司理负责管理；曾有专家估算，这些土地涉及约2400公顷。根据目前的做法，只有在全体男丁宗族持分者同意之下，当局才会认可司理转售土地的决定，这成了祖堂地无法转售建屋的“紧箍咒”。

据报道，《施政报告》会建议修订《新界条例》，降低有关出售门槛。至于出售门槛降至什么水平，估计会参照现行的《强拍条例》，即只要八成或以上宗族成员同意便可。

香港01指出，“撬松”祖堂地限制，对于开发整体新界农地而言，可发挥杠杆效应。目前香港各大发展商拥有的新界农地中，不少被祖堂地隔开。

此外，政府也会强化“土地共享计划”，进一步向发展商提供诱因，为相关农地斥资开发道路、排污系统和水电等大型公共基建设施，“利诱”相关发展商参与，而该地段未来落成的相当大比例的单位，须交予政府作公营房屋。报道形容，这估计可成为加快公营单位建屋量的“捷径”。

《施政报告》也会向一直被视为禁忌的湿地“开刀”，包括建议释放新界北河套区周边部分湿地，以及相邻的湿地缓冲区，料面积达数十公顷，相当于整个港岛维多利亚公园的面积。

绿化地带同样是政府目标之一。据估计，香港绿化地带的面积约1.6万公顷，占全港土地面积的14.5%；为了增加中短期的房屋供应，政府近年加快改划绿化地带建屋。香港01引述消息称，今年《施政报告》将进一步提出发展多块位处市区边缘的绿化地带，用作兴建私楼及公营房屋。

香港房屋供应一直短缺。据路透社早前一篇报道称，中国中央官员今年在“非公开会议”上，要求香港发展商运用资源及影响力，维护国家利益，并协助特区政府解决房屋短缺问题。报道还引述“接近中央官员消息”称，发展商被告知“游戏规则已改变”，中央不愿意再容忍“垄断行为”。

有关报道在香港引起广泛回响，地产股股价一度大跌。