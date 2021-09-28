中国国侨办主任：华侨华人始终是中华文明传播者

中国国务院侨务办公室主任潘岳昨天说，数百年来，华侨华人始终是中华文明的传播者，始终是中外文明交流互鉴的推动者。

根据中新社报道，潘岳在“2021中国(曲阜)国际孔子文化节 第七届尼山世界文明论坛”开幕式书面致辞时说，世界正值百年未有之大变局，是中西方文明最需要理解对话的关键时刻，广大海外侨胞作为炎黄子孙，有责任有义务也有意愿发挥桥梁纽带作用，投身世界文明对话，讲好中华文明故事。



潘岳说，数百年来，华侨华人始终是中华文明的传播者。有华人的地方，就有中华文化的种子落地生根；有华人的地方，就有中华文明的共同记忆在传递。华侨华人始终是中外文明交流互鉴的推动者。他们走向哪里就把中华文化带到哪里，并使之与当地文化相融相生；他们践行知行合一，发展了中华文明的独特海外形态，丰富了所在国的多元文明样态；他们成了中华文明的海外标识，让世界各地的人们通过他们感受万里之外的华夏风采。

潘岳在主旨演讲环节中重点阐释五千年中华文明塑造了中国特色社会主义这一文明新形态的根性和底色，他说，中华文明蕴含着统一安定之道、多元一体之道、包容开放之道、责任伦理之道以及中正和平之道。

潘岳强调，中国需要对话而不是对抗。唯有合作共赢才是人类文明的最终出路，唯有多元文明交流互鉴才能淬炼出人类共同价值以应对全球共同挑战。

中国国务院侨务办公室首次参与主办的“2021中国(曲阜)国际孔子文化节 第七届尼山世界文明论坛” 是以世界文明对话为专有主题的文明交流互鉴平台，自2010年以来每两年举办一届。 ​

