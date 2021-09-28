中国空军新任司令员亮相航展

中国航展今天（28日）在广东珠海开幕，中国空军新任司令员常丁求空军上将亮相。

据中国央视报道，常丁求在开幕式上致辞，这是他就任空军司令员后首次在公开场合亮相。

2015年9月3日胜利日阅兵中，常丁求曾担任歼-10梯队领队长机，带领15架歼-10飞过天安门，接受中国领导人检阅。

至于此次空展，据澎湃新闻报道，歼-16D电子战飞机将首次亮相中国航展，该型战机是以歼-16为平台自主研制的新型电子战飞机，具备“侦、攻、防一体”综合作战能力。

从外形上看，此次展示的歼-16D电子战飞机进气道和机翼下方总共挂载了4个大型吊舱，两个机翼翼尖也各挂载了小型吊舱，与歼-16战斗机相比，歼-16D电子战机头上方没有了光电探测系统。

空军专家付前哨告诉记者，歼-16D是一种战术电子战飞机，机动性好，携带的电子战设备可对敌方雷达、无线电通信等电子设备进行“软杀伤”，若加挂反辐射导弹，还可以对敌方电子设备进行“硬杀伤”，可以为其他机型的编队提供伴随护航。

他说：“装备这种高机动、大航程的专用战术电子战飞机飞机的国家屈指可数，它的列装将进一步增强空军的电子战能力，意义非同一般。”

在航空工业展馆中央位置的大型旋转展台上，歼-20、运-20、直-20和攻击-11的大比例模型引人瞩目，它们是“20时代”的代表机型，这也是歼-20、运-20、直-20首次同台亮相。航空工业展馆位于一号馆，展示面积6500平方米，是本届航展最大的馆内展区。

中国航展9月28日至10月3日在珠海国际航展中心举行，展台中央有攻击-11的大比例模型。（中新社）

在本届珠海航展上，歼-20将继续为观众带来精彩的飞行表演。记者注意到，展馆展示的歼-20模型的发动机尾喷口外形与以往公开的歼-20有所不同，采用了锯齿状的尾喷口。

付前哨分析，随着中国国产大推力发动机的成熟，歼-20也将换装国产发动机，锯齿状的尾喷口可进一步提升歼-20尾部部分的隐身性能，进而提升歼-20的整体隐身能力。

直-20在2019年国庆阅兵中首次亮相，成为空中梯队里的一大亮点。根据介绍，直-20战术通用直升机是中国自主研制的中型双发多用途直升机，应用了电传飞控、旋翼防/除冰等新技术，可在昼夜复杂气象条件下，遂行机降和运输等多样化任务，具有全域全时出动能力。

本届航展除了展出了多型无人机，还展示了多种地面无人战车。在众多展出的无人机中，攻击-11、无侦-7、无侦-8、飞鸿-97和彩虹-6首次亮相。

攻击-11无人机在2019年国庆阅兵中首次公开，该机采用飞翼式布局，具有优秀的隐身能力。在航展上，攻击-11第一次向外界展示了其弹舱，从模型上看，该机拥有两个内埋式弹舱，弹舱内可携带4枚小型制导炸弹。

无侦-7无人机是中国自行研制生产的高空无人侦察机，主要执行边境侦察、领海巡逻等任务。

无侦-7无人侦察机被外界称为中国版的“全球鹰”，该机是一种战略级无人侦察机，搭载多种侦察设备，而且速度比“全球鹰”更快，堪称战略之眼。

无侦-8是一种高空高速无人机，可对敌防护严密的战略、战役目标实施有效突防，利用配装的侦察任务设备获取高分辨率目标图像，为各级作战部队提供侦察和打击效果评估情报。

军事专家韩东介绍：“这些三款无人机都已经列装或即将列装部队，性能不同，用途不同，但都有助于进一步提升空军的作战能力。”

无人战车规模化亮相是航展陆地武器的一大看点。记者在现场注意到，此次展出的无人战车既有长约三四米并且配备机关炮、反坦克导弹的大型无人作战车，也有长度不到一米只配备机枪的小型无人战车，机动方式既有轮式也有履带式。