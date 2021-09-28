中国外交部接连两天建议“不要再来送花了”

针对青年学生自发送花的行为，中国外交部发言人继昨天表示感谢支持，同时也真诚建议“不要再来送花”后，今天上午再次发文建议“不要送花”。

外交部发言人办公室官方微博昨天发布消息称，连日来，许多青年学生自发专程来到外交部送上鲜花和感言，表达对中国政府营救华为首席财务官孟晚舟女士回国的感谢，表示为祖国感到骄傲和自豪。

外交部发言人华春莹在昨天举行的例行记者会上也说，现在外交部发言人办公室成为美丽鲜花的海洋。“我和同事们都非常感动。这些花代表了中国人民对党和政府有能力坚决维护中国公民和中国企业合法权益的由衷支持和肯定，反映了中国人民的民心、民意。”

“我想借此机会对所有关心和支持孟晚舟女士的朋友们说声感谢，对所有关心和支持中国外交的朋友们道声深深的感谢！”华春莹说。

外交部发言人办公室昨天在微博中再次感谢大家对祖国外交工作的支持和对外交人员的鼓励，并表示：真诚地建议大家不要再来送花了，欢迎大家继续通过留言方式分享心声。

办公室官方微博今天再度发文称，“鲜花悉收，感谢好意”，再次“建议不要再来送花”。

孟晚舟上周六乘坐中国政府包机离开加拿大并于晚上10时左右抵达深圳宝安国际机场，受到中国政府和民众英雄般的热烈欢迎。

华春莹昨天在例行记者会上表示，孟晚舟事件是一起针对中国公民的政治构陷和政治迫害，目的是打压以华为为代表的中国高技术企业。经过中国政府不懈努力，孟晚舟女士终于平安回到祖国。

她还说，孟晚舟平安回家的消息周六当晚仅在中央广播电视总台新媒体上就获得4亿点赞，超过美、加两国人口总和。正如孟女士所说，没有强大的祖国，就没有她今天的自由。孟晚舟女士的平安回国，是中国党和政府不懈努力的结果，是全国人民鼎力支持的结果。