受疫情刺激 中国科技巨头加快推出机器人配送服务

冠病疫情期间无接触配送服务的需求大增，明年将有超过1000个机器人加入中国巨头阿里巴巴、美团和京东的配送员队伍。

据路透社报道，高管们预计，到2022年这些公司将有超过2000个机器人投入使用，比现在增加约三倍，这也是受到机器人制造成本下降的刺激。

在中国，数以百万计的快递员仍然以最低每单3元人民币（约0.6新元）的价格派送包裹，而早在2013年，公司就已经开始探索使用无人机或带轮子的盒子状机器人，当前由于疫情，劳动力紧缺的情况进一步加剧。

日益增长的快递需求和严苛的派件时间要求让快递员疲于应付，中国政府也要求企业保障快递员的休息时间。

美团首席科学家夏华夏说，疫情对机器人的推广计划起到了很大的促进作用。

这家外卖配送巨头在2020年2月北京感染率很高时推出了机器人服务，比原计划的年底大大提前。

电商巨头京东旗下的京东物流自动驾驶首席科学家孔旗表示，京东也提前启动了机器人服务。京东原打算2020年6月在北京推出该服务，但在当年2月武汉因疫情封城时，在那里启用了无人配送车。

他说，他们希望人和车能更好地合作，而不是让车取代人。他们只是尝试取代送货员工作中最枯燥的部分。

尽管如此，快递员数量仍多于机器人，而机器人也有局限性，比如不能爬楼梯。此外，由于速度限制和道路状况，机器人只允许在某些道路上使用，比如住宅区和校园。

机器人也倾向于被用于递送包裹等时间要求较低的物品，而非食品。

但支持者认为使用机器人从长期看会有益处，如降低最后一英里的配送成本。密西根大学的研究人员说，完全和部分自动驾驶车辆可以将城市配送成本降低10至40%。

阿里巴巴称，该公司的最后一英里物流车截至9月已向20多万名消费者交付了100多万份订单。该公司运营着200多个机器人，并计划在3月前增至1000个，在未来三年内超过10000个。