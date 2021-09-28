“阿里女员工案”张某妻子称已控告女员工周某 警方已受理

继 “阿里女员工案”涉案男子王某文妻子称已开展控告涉事女员工周某的准备工作后，另一涉案人张某的妻子昨晚也再度发声， 称其已正式向公安机关控告阿里女员工周某，公安机关已正式受理。

微博认证为“阿里女员工案”张某妻子的“上善如水a11”昨晚在微博中还晒出济南市公安局槐荫分局的受案回执与控告状，要求警方调查周某涉嫌诬告陷害罪。

张某妻子在博文中写道，上述案件中的女员工周莉（周某）大闹阿里制造假新闻，现在带薪休假、玩得开心，却让另外两个男人都被冤枉、丢掉了工作。她称现在家庭状况惨不忍睹，张某的老父亲严重抑郁症、老母亲重度风湿加上红斑狼疮、她的爸爸则是癌症晚期靠化疗维持，还有两个嗷嗷待哺的孩子，自己刚做完手术。

张某妻子列出十项诬陷内容，指出周莉捏造大量事实，隐瞒自己勾引她老公的事实，谎报避孕套等的事实，先是意图使王某文被刑事立案、结果证实王某文是被诬陷的，再是意图让张某被定罪判刑，但事实是张某更冤。

张某妻子还说，法律讲事实和证据，不是闹闹阿里食堂、消费大众同情心就行的。老公张某至今被当作替罪羊，从济南市第三看守所关到了济南市看守所里。

张某妻子还提到在网上看到“女子偷情被发现后报强奸，反被判刑”的案子有很多，称法律保护弱者，但法律不要鼓励已婚妇女去勾引别的男人，不要鼓励说瞎话诬告陷害。

“阿里女员工案”涉案两名男子分别是阿里员工王某文和济南华联超市员工张某。本月6日，济南市槐荫区检察院通报称，王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕；而张某目前仍羁押在案。

张某妻子本月12日曾在社交平台上首次发声，提出对周某的质疑。她和张某姐夫两天后接受媒体采访，讲述了从张某口中得知的案发经过，并提供了事发当晚饭局上的一张照片。

张某妻子自述家庭情况复杂，自己文化水平不高，事情出来后不知道怎么办。后来看到王某文妻子为丈夫奔走发声，觉得她也应该做点什么，便找了两位律师，为丈夫张某做无罪辩护。

王某文妻子上月月23日就曾发博文指出，虽然自己丈夫犯了错，但他的错远不及犯罪，不应该因为酒后冲动回应了周某的勾引，就被贴上涉嫌强制猥亵的标签。文章称，周某在网络上的自述却与此严重不符，周某涉嫌虚假陈述，甚至诬陷。

王某文妻子本月14日再次发声，称委托了控告律师，开展控告周某的准备工作。

案件涉及的阿里女员工周某自上月27日针对王某文妻子的指控发布律师声明，称个别自媒体以犯罪嫌疑人家属的名义在网络上刻意抹黑后，到目前未再公开发声。 周某代理律师裴杰本月14日表示，目前还没有收到周女士对此事的回应。