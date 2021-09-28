北京部分地区计划停电

中国北京部分地区在9月28日至10月8日，将执行停电计划。

据界面新闻报道，记者在中国国家电网网上营业厅查询，9月28日至10月8日，北京部分地区将计划停电，涉及城区供电局、朝阳供电局、海淀供电局、通州供电局、门头沟供电局、房山供电局等。

记者就停电原因致电国家电网客服，对方回复称：“煤电价格居高不下，导致发电厂出力下降，供需形势紧张。国家电网将坚决落实国家要求，积极应对近期电煤紧张导致的电量缺口。”

按照国家电网网上营业厅，停电类型可分为计划停电、故障停电、违约停电、有序用电停电、窃电停电、欠费停电、临时停电等多种类型。

此次北京地区涉及的停电为计划停电。计划停电是指因为某种原因可能造成某地区范围内电力线路供电中断，电力公司根据上级指示，在某时间段对特定地区内实行停电的措施。

“国网北京电力”微博发布情况说明指，结合国内个别省份出现限电情况，部分媒体和电力客户向国网北京市电力公司提出关注问询，特别针对“北京停电计划”等网络信息表示担忧。

国网北京电力强调，计划检修是电网公司一项常规工作，目的主要是进行设备日常检修运维和电网升级改造，确保首都电网安全可靠运行。目前，首都电网供应充足，平稳有序，可确保满足全市用电需求。