叶刘淑仪：陈茂波有条件做特首候选人 但有资格者大有人在

香港财政司司长陈茂波昨日（27日）发表《香港营商环境报告》，被外界解读为为竞选特首铺路。香港行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪今早指该解读是“想得太多”，称有资格出选者大有人在，但她同时承认陈茂波有条件做特首候选人。

根据香港01报道，曾任香港保安局局长的叶刘淑仪，过去曾多次表露心迹有意参选特首。被问到主管过纪律部队的人，会否成为候选人甚至特首，她则称要交由选委会决定，“但既然中央现在如此重视国家安全，管过纪律部队是一个很重要的条件。”

叶刘淑仪说，她不猜测陈茂波的动机，也不认为陈是“搏表现”，但反问“写篇文章算什么”，并引述港澳办主任夏宝龙指，能破解深层次问题才彰显到能力。对于其他潜在人选，她指很多都是朋友及同僚，故不便评论。

对于中国外交部9月24日发布包含102项事例的“清单”，指责美国干预香港事务、支援反中乱港势力，叶刘淑仪相信，陈茂波推出《香港营商环境报告》是因为作为财政司司长，有责任主动澄清香港营商环境未受《中国国安法》影响，配合中央声讨美国的行动。

她还指“清单”巨细无遗，反映中央已长时间观察、忍了很久，相信是见《香港国安法》奏效，觉得是适合时机透过“清单”显示成果，同时表明将美方行为看在眼里，并会作出反击。

不过，叶刘淑仪强调《香港国安法》没有追溯力，过去曾访问美国的人，若日后仍保持来往，可能令政府有合理怀疑，会调查是否涉及勾结外国势力的罪行。

香港财政司司长陈茂波在昨天公布的《香港营商环境报告：优势独特 机遇无限》中说：“自《香港国安法》实施以来，香港金融市场保持稳定，联系汇率制度及各个金融市场环节运作良好。港元市场录得资金净流入。同时，银行体系保持稳健，资本充足率和坏帐率保持在健康水平。”

陈茂波还说：“在‘一国两制’下，香港建立起一套与国家其他城市不同的经济制度，并且是一个高度国际化的大都会。 ”

叶刘淑仪2016年曾宣布参选特首，但最终未能取得足够提名票，苦战逾两个月后退选。