中国禁播“美容贷”广告 医美概念股下跌

中国国家广播电视总局办公厅禁止播出“美容贷”及类似广告后，中国A股医美机构概念股股价纷纷出现调整。

据第一财经报道，中国国家广播电视总局办公厅9月27日通知，一些“美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。

受此冲击，9月28日上午开盘后，朗姿股份盘中股价跌停，金发拉比、奥园美谷盘中跌幅均超过5%，另外苏宁环球盘中跌幅也超过2.5%，这些企业旗下业务均有涉及医美机构业务。

其中，朗姿股份于2016年正式进军医疗美容服务业务领域，并通过外延式扩张和内涵式增长两种发展方式，截至今年上半年，已拥有22家医疗美容机构，其中医院四家、门诊或诊所18家，主要分布在成都、西安、重庆 、深圳、长沙、宝鸡和咸阳等地区。金发拉比于今年4月份也斥资2.37亿元收购了韩妃医院36%股权，从婴童行业跨界进入医美行业。

有从事医美行业人士曾分析，短视频、直播兴起后，颜值变成一种新经济，这间接带动了医美消费热潮；同时，在社交媒体传播下，颜值焦虑的现象越来越普遍，也同样带动了医美消费需求。“虽然医美消费火热，但医美机构的获客成本依旧价格不菲，为了吸引顾客，一些机构不惜打出各种低价策略等。医美机构鱼龙混杂，医美违规的现象也屡禁不止，在透支行业的信誉。”

值得注意的是，这并非是中国监管层面第一次治理医美广告乱象。

为提升医疗美容广告监管规则的科学性、规范性，维护消费者合法权益，今年8月份，市场监管总局依照广告法、医疗广告管理办法等法律法规规章规定，研究起草了《医疗美容广告执法指南（征求意见稿）》，重点打击医美广告乱象问题。

浙商证券在研报中写道，目前的面容焦虑更多来自于消费者的自身要求及与身边人的对比，机构则利用了消费者的面容焦虑，提供解决方案；非法机构则存在过度消费、宣传面容焦虑的现象。医疗美容行业广告严格监管将常态化，医美终端行业将加速规范化发展，非法、不合规市场加速出清，机构品牌价值凸显。

