朱立伦选后拜会 张亚中盼朱开会确认他是否“红统”

国民党主席当选人朱立伦今天拜会孙文学校总校长张亚中。朱立伦表示，希望未来可以跟孙文学校合作；张亚中则希望国民党内部可以开会，确定他的两岸主张是否是“红统”。

中国国民党主席上周六（25日）完成改选，由朱立伦胜出。由于在选举过程中，朱立伦与张亚中厮杀激烈，如今选战结束，外界关注两人的互动。

综合中央社、《联合报》、中时新闻网报道，朱立伦今早前往孙文学校拜会张亚中，两人面谈70分钟后，一同接受媒体访问。朱立伦说，选举已过，大家都是党内同志，虽然某些想法不同，但也有很多相同的地方，将来在党的工作上，都可以跟孙文学校合作。

朱立伦也说，与张亚中都是孙中山信徒、台湾前总统蒋经国传人，在这样的中心理念下，两人或许在两岸关系论述上等想法与主张不同，但都坚定爱台湾与中华民国，都是国民党的一份子。

朱立伦提到，他也向张亚中解释了他所主张的蓝军大智库的理念，国民党智库、孙文学校等蓝军的基金会，将来都可以合作成为一个平台。

张亚中则表示，在选举过程中，他被很多人误认为“红统”，希望朱立伦帮忙，在国民党内部开会确定他的两岸主张是不是红统。张亚中强调，这对于他个人、支持者以及国民党都是必要的事情。

张亚中还提到，国民党当然要团结，但必须在共同的理念与灵魂下，若非如此，这种团结叫做“和稀泥”、政治分赃，大家并不愿看到。

张亚中也强调，他和朱立伦都希望台湾好、两岸和平，但达到目标的方法有歧异，反观民进党认为和北京斗是最好的方法，借此制造两岸仇恨，大打“仇中爱台”论述；至于国民党，包括中广董事长赵少康、朱立伦等则主张九二共识与反对“台独”，但面对中国大陆采取“拖字诀”。

张亚中说，他觉得拖的过程可能会温水煮青蛙，对台湾未来发展反而更不利，因此他主张在斗与拖以外，采第三种创造和平的积极态度，提出结束敌对、创造两岸和平、签署和平备忘录的方法。

另据联合新闻网报道，朱立伦胜选后，昨天首度约现任主席江启臣见面，商谈党务交接事务。中常会会议主席蒋根煌昨临时召集中常委开会，决定下周二朱立伦上任，但仍须明天中常会通过。江启臣表示，时间上尊重朱立伦和中常会，交接小组会尽速、无缝接轨，让党务工作继续推动。

朱立伦也说，他已经随时准备好要上任，不希望拖的原因是党务，“绝对不要有任何的空窗期”。

媒体询问，关于团结整合是否有问题？二人均表示“没有问题”，朱立伦还反问记者：“我们两个有问题吗？”随后，朱立伦主动拥抱江启臣以证“没有尴尬”。