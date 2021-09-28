回顾收购TikTok美国业务未果 微软CEO称“生平怪事一桩”

微软执行长纳德拉周一表示，微软去年差一点成功收购社交媒体应用TikTok的经历，是“我经手过最奇怪的一件事”。

据路透社报道，时任美国总统的特朗普当时以TikTok收集美国用户数据令人担忧国家安全为由，要求TikTok母公司字节跳动剥离其美国业务。微软于是在2020年8月开始就拟议的收购进行谈判，但这笔交易到9月就宣告破裂。

特朗普对于剥离TikTok的推动，随着他在今年1月离任而落幕，没有任何潜在的收购方最终买下TikTok。

纳德拉在加州比佛利山庄举行的Code Conference大会上表示，他原本期待将微软的资安、儿童安全和云计算专业知识带给TikTok。

“这是令人难以置信的，”纳德拉在台上受访时谈到这段经历表示，“我在很多方面都学到了许多东西，认识了很多人。首先是TikTok找上了我们。我们没有去找TikTok。”

“TikTok被夹在中美的很多事情之间，”纳德拉继续说，“前总统特朗普对自己想做的事情有独特的看法，然后TikTok就过来了。（美国政府）有一套特定的要求，然后它又消失了。”

纳德拉说，吸引字节跳动首席执行官张一鸣接触微软的是公司与内容审核和儿童安全有关的服务，这些服务是通过Xbox视频游戏工具和商业社交网络LinkedIn等产品开发的。

纳德拉说，他不知道在总统拜登的领导下，美国是否还在推动达成协议。拜登政府曾表示正在评估国家安全担忧。

