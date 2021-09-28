台蓝绿立委立法会上肉搏 苏贞昌遭泼水

台湾行政院长苏贞昌今天在立法院进行施政报告并备质询，但国民党团因对“3+11”专案报告不满，强力抵制苏贞昌上台报告，更有人向其泼水，朝野立委一度爆发肢体冲突。苏贞昌最后在民进党立委人墙的护送下，以22秒完成施政报告内容。

综合《自由时报》、东森新闻台、雅虎新闻和联合报报道，苏贞昌今天上午9点半左右站上备询台，准备接受时代力量立委邱显智质询时，国民党立委团团包围质询台、备询台，试图不让苏贞昌和邱显智上去，国民党立委现场高喊“谋财害命”，推挤挡在苏贞昌前面的民进党立委，邱显智也多次要求蔡其昌管理现场秩序，不然根本无法进行询答。

蓝绿立委在立法会相互肉搏，乱成一团。（自由时报）

苏贞昌随后用手持麦克风说，行政院来立法院答询，是宪法的规定，台湾人希望台湾安全、社会安定、行政院非常努力控制疫情，让台湾安全、台湾人安全。国民党立委持续推挤抗议，郑正钤更拿水瓶向苏贞昌泼去，引发一阵惊呼，有女立委喊“不要泼水啦”，苏贞昌则用台语说：“无要紧（没有关系）”，随即继续发言。而郑正钤随后则被多名立委推离现场。

此外，国民党立委陈玉珍也试图从苏贞昌背后靠近备询台，被民进党立委管碧玲、赖惠员等人拉开，后再被民进党立委邱议莹、赖品妤挡下并跌倒在地，一群女立委在议场边打成一团。

苏贞昌作施政报告时，蓝委陈玉珍尝试靠近其座位，被绿委邱议莹挡下并跌倒在地。（自由时报）

最后，主持议事的立法院副院长蔡其昌只好宣布休息10分钟，希望朝野党团能再协调结论。

陈玉珍强调，抵制只是为了要政府一个诚恳的道歉，时间已经暂停，立委质询权力不会受到任何阻碍，国会要有自己的尊严，但执政党立委只把自己当成行政院立法局，整天只讲大陆，“我们的人民是台湾人民，却什么都扯到北京。”

苏贞昌则说，“国民党立委用泼水、暴力的方式，是暴力的政党”，应该谴责国民党这种做法。

台湾行政院长苏贞昌先前针对“3+11”发表两次报告，都让国民党十分不满。所谓的“3+11”，是指民进党政府4月中松绑民航机组人员防疫措施，把原本的检疫时间由“5+9”（5天隔离检疫+9天自主健康管理）缩短为“3+11”（3天隔离检疫+11天自主健康管理），被视为导致台湾防疫出现破口、疫情5月出现一轮大暴发，三个月内染疫死亡人数增加800多人，在野党因此要求追究官方的责任。

民进党为避免国民党立委阻止苏贞昌今日上台报告，从昨晚就开始守夜排队，但由于彻夜防守，多数民进党立委都呈昏昏欲睡状态。

国民党立委陈玉珍、总召费鸿泰等人一早便召集成员，进行议场突袭。当时还没到立法院开门时间，陈玉珍等人直接攻占议场门前，民进党立委全数从睡梦中惊醒，双方剑拔弩张。

立法院上午七时正式开启，双方人马直接一拥而上，过程中也发生不少推挤、肢体冲突。民进党立委蔡易余等人率先攻占发言台，但国民党团也不甘示弱，索性将发言台团团围住，持续与民进党对峙。

