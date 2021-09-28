韩媒：美政府要求三星台积电等半导体公司交出商业机密

美国政府向全球半导体企业施压，要求交出库存、订单、销售数据等商业机密，作为解决全球芯片荒的行动的一部分。受影响的企业包括三星和台积电。

据《韩国经济日报》（The Korea Economic Daily）报道，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）美东时间23日在白宫举办的全球半导体峰会上说，美国政府需要更多有关芯片供应链的信息，以提高芯片危机的透明度，确定导致全球芯片短缺的瓶颈到底在哪里。

被路透社记者问及如果企业不愿意交出数据怎么办时，雷蒙多说：“我们有其他办法能让他们交出数据，虽然不希望走到那一步，但如有必要，我们会那样做。”

美国政府给半导体企业45天的时间自愿交出数据。《韩国经济日报》的报道指，有关要求将使半导体公司陷入困境，因为库存、订单、客户信息等在业内一直被视为机密。

像三星、台积电等半导体企业一般不公开其客户信息。三星据报向特斯拉提供芯片，但并未正式承认。

一名韩国半导体业界人士向《韩国经济日报》指出，向外界披露信息意味着公开自己的半导体技术水准，可能会导致企业在议价过程中处于不利位置。

其他专家则指出，向美国政府交出信息，可能影响半导体芯片市场的价格，如果一家公司的芯片库存被发现很高，那么它在议价时很可能会被杀价。

业界人士也指出，像苹果、特斯拉等客户也不希望相关信息被公开，因为这样会使竞争对手确定和比较它们产品的性能指标与市场竞争力。

不过，《韩国经济日报》的报道指出，即使企业不愿意交出数据，它们也很难拒绝美国政府的要求，因为美政府正考虑采取法律手段以达成目标。

消息人士称，美国政府正在考虑引用国防生产法（Defense Production Act)，作为强制业者提交数据的法律依据。国防生产法是美国在1950年朝鲜战争期间实施的法律，用以国内防御和战争动员。

跨国企业也担心美国政府将获得的资料交给美国企业，韩国半导体业界人士说：“三星和台积电向美国政府提交的信息，可能泄露给英特尔等美国公司。”

英特尔与美国政府近期加强了合作。《华尔街日报》上月报道，英特尔的CEO帕特·盖辛格（Pat Gelsinger）与拜登政府官员会面，推动芯片投资计划。

业内人士指出，英特尔最近的一系列雄心勃勃的投资计划，都与美国政府打造强大的全球供应链的动机相配合。