瑞银看淡中国汽车行业前景

投行瑞银周二的研究报告指出，对中国汽车行业12个月前景持悲观看法，因面临多重挑战和估值仍然偏高，并认为投资者低估了商品价格上涨带来影响。

据路透社报道，继芯片短缺后，该行将研究重点放在供应面以及商品价格上涨。根据该行建立的商品成本模型估算，由2020年中到2021年中，商品成本上升约5000元人民币（约1000新元），但由于供应链库存和固定价格合同产生的滞后效应，对汽车制造商的实际影响可能会在下半年更感剧烈。

报告指出，“钯金价格见顶后，缓解了汽油车的成本压力。但铝价持续上涨却进一步推高了电动汽车的成本，尽管锂、钴和镍成本上涨由电池制造商承担。”

该行相信，商品价格上涨对大众市场汽车制造商的影响应大于高档汽车制造商，因为他们对价格上涨的承受能力较低。该行在全行业中偏好估值不贵的广汽集团，在非国有领域中偏好于长城汽车多于吉利汽车，也偏好理想汽车多于蔚来汽车和小鹏汽车。

中国国家统计局稍早公布，8月规模以上工业企业利润同比增速降至去年9月以来最低水平，上下游工业企业利润“分配”不合理，部分中下游企业短期利润明显受到挤压。高技术和消费品制造业利润增速均进一步放缓，但大宗商品价格居于高位带动采矿业和原材料制造业利润保持较高增速。