朱立伦：苏贞昌不该上台报告而应下台负责

台湾行政院长苏贞昌今天在朝野立委推挤中完成施政报告，国民党主席当选人朱立伦表示，国民党抵制施政报告，是要对抗违法失职、亏欠人民托付，不尊重在野党的政府，“苏贞昌该做的不是上台报告，而是下台负责。”

根据联合新闻网报道，蓝绿立委今天在行政院长苏贞昌作施政报告时爆发推挤冲突，国民党团高喊行政院违法失职、苏贞昌下台等口号，但在民进党立委保护下，苏贞昌仍得意上台作施政报告。

朱立伦在面簿发文指出，苏贞昌该做的不是上台报告，而是下台负责。他说，民众期待一个强力制衡监督执政党的在野党，国民党不会为反而反、毫无章法，而是有论述，也有战术。

朱立伦指出，苏贞昌说“人民有知的权利，应该让他上台报告施政”，但其实苏贞昌只讲了45个字，质问“这算什么施政报告”。国民党占领发言台，就是为了维护人民知的权利，不让民进党轻轻带过、隐藏“3+11破口”的真相。

所谓的“3+11破口”，是指民进党政府4月中松绑民航机组人员防疫措施，把原本的检疫时间由“5+9”（5天隔离检疫+9天自主健康管理）缩短为“3+11”（3天隔离检疫+11天自主健康管理），被视为导致台湾防疫出现破口、疫情5月出现一轮大暴发，三个月内染疫死亡人数增加800多人，在野党因此要求追究官方责任。

朱立伦表示，民进党政府种种倒行逆施的作为，人民都看在眼里。苏贞昌的民调大幅下滑至两年来最低，代表民众对政府的愤怒越来越高涨，苏贞昌如果要让“台湾安全、社会安定、人民安心”，就该早日下台。

针对苏贞昌今天指朱立伦说要亲美却一直反美、吃着美牛反美猪，立伦稍早在出席前国民党立委吴志扬的新书发表会时受访表示，他不但吃美牛，也吃美猪，但不吃莱猪，这样有罪吗？把美猪跟莱猪混为一团，到时害美猪卖不出去，才是标准的反美。

他还说，民进党前两天因为他与中共总书记习近平的电函往返而攻击他，现在美国在台协会（AIT）跟日本也给他贺电，不知道民进党又要骂什么。

对于未来访美的安排，朱立伦表示，一方面要先稳定现在的局势，一方面会派人代表国民党参加美台国防工业会议，也会派人去华府设立驻美办事处筹备处，相关安排妥当，他就会去美国访问。