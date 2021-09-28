中国头部量化私募招实习生年薪达百万人民币

中国多家头部量化私募发布了百万元年薪招聘顶尖人才的通知。有量化私募对外宣称：面向实习生提供不同岗位，开出年薪在50万元（人民币，下同，约10万新元）至200万元不等的薪酬。

据21世纪经济报道，私募排排网财富管理合伙人汪丁福说，近两年是中国国内量化私募大发展时期，九章幻方、九坤投资、灵均投资等头部量化私募都曾有过“百万元年薪招聘实习生”的消息。

据介绍，这些量化私募管理规模已经达到数百亿元、甚至突破千亿元，它们若想在量化领域保持领先优势，需要搭建更加高性能的底层架构，需要借助AI人工智能挖掘成千上万的因子，因此，量化私募需要大量技术开发，且有深厚数理统计功底的理工科人才做基础保障。同时，对于每年净利润数亿元、甚至是数十亿元的量化私募来说，发出“百万元年薪招聘实习生”的消息，一方面可以补充优秀人才，另一方面可以提高公司知名度，这是双赢的举措。

对于“百万元年薪招聘实习生”的消息，记者从北京某量化私募相关人士处获得了证实。该公司相关人士透露，公司推出百万元年薪的招聘，是一项针对疫情期间无法出国留学的特殊人才奖励计划。

该人士透露，去年以来，有许多申请海外硕士或者博士的毕业生因为疫情导致赴国外深造计划延迟，公司为此专门打造了相关项目，为这些优秀人才提供到公司工作六个月至12个月的实习机会。在实习期间，实习生如果想继续深挖量化研究则可以留用，如果想继续出国读书，可以随时提出离职请求。

这家量化私募相关人士向记者介绍，与一般的实习生招聘不同，公司的招聘方向和标准都非常严苛，最终能留下来的，都是非常拔尖的人才，本身已经具备与正式员工、甚至超越正式员工的水平。“去年有五位实习生通过实习，目前已经正式加入公司。”