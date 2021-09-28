中国地产业失业潮暗涌 人才市场“一位难求”

今年以来，鉴于大多数房地产企业采取主动缩表收紧战线的紧缩性战略，致使房地产行业的人才需求量大幅下降，地产相关人员在职场上找工作的难度亦较过去几年显著提升。

据第一财经报道，多位猎头提供的信息显示，过去几年地产快速扩张，各家公司都大肆进人，甚至不惜高新挖人，使得地产从业者薪酬逐年攀升，但今年人力市场的风向彻底掉头，多数跳槽人员都是都是平级或降薪跳槽，行业整体降薪趋势明显。

猎聘网统计数据显示，上半年房地产相关行业求职者数量居各行业之首，人员占比高达14.73%，这意味着，约每七个求职者中，就有一个地产人；反观新增职位数量，地产相关行业新增职位量排第二，占比10%，较2020年显著下降。

一位行业人士说，下半年比上半年的数据更差，因为不少公司是在七八月之后才启动了裁员计划的。据悉，目前市场上仅有少数几家稳健型房企开放着招聘通道，其余大部分公司的需求为零。

据悉，房企新一轮裁员降薪，主要源于企业缩减行政开支等管理费用的诉求，在行业景气周期时，管理成本往往是被忽视的小钱，但当景气不再，“小钱”在老板心里就变成了“大钱”。

中秋节前夕，香港股市经历了血雨腥风的一天暴跌，其中跌幅最大的一家公司是国内的房地产行业里有着“黑马”之称的新力控股。20日当天，该公司股价盘中闪崩，收盘跌幅近九成，此后一直停牌等到原因公告，但截至28日，自查公告迟迟未见披露。

新力股价暴跌有市场因素，亦有公司自身综合因素。综合多方消息来看，市场的悲观情绪与该公司此前不久推出的全员降薪计划不无关系。据悉，新力控股人力资源在18日前后口头传达了降薪计划，没有正式文件下发，具体执行标准为，总部管理层普降50%以上，副总裁级别降薪70%，基层降薪10%至20%。

内部降薪，一直是房企缩减开支的手段之一。疫情期间，房企现金紧缩，许多企业都采取了类似方式，暂时度过难关。但2021年以来，房企降薪裁员的消息依然层出不穷，背后传达出的信号，已悄然不同。

比如一家正处于资金债务旋涡中的大型房企，已于8月推出了中高层的降薪计划，具体执行标准为，中层减薪10%，高层降薪一半。

综合多位猎头人士的信息显示，为了控制管理成本，今年大部分公司都减少了升职的数量，薪酬调整幅度开始降低，例如华东一家相对稳健型公司，以前每年可以保证员工10%薪酬增长，但今年的平均薪酬调整仅在5%至8%。

据了解，不少地产企业都采取了基本工资+绩效奖励相结合的薪酬结构，且绩效奖励占比极高。过去几年，房企销售增长绩效连连提升，不少中高层管理人员可在年底获得不菲的奖励，这样的奖金从数十万到数千万不等。但在今年行情急转直下之后，绩效奖励能否在年终继续发放，就成了最大悬疑。

与降薪一并发生的是裁员。自去年下半年以来，多数房企通过优化组织结构从而实现减员增效的内部调整就一直在持续。

根据市场消息统计，今年来传出裁员的房企高达十余家，涉及绿地、恒大、雅居乐、金科、苏宁置业、花样年、阳光城等，而这些企业的减员行为，大多与内部组织合并及调整相关。

从中报数据看，多家房企及物业公司在上半年减员。据东方财富Choice数据，已披露员工数量的54家港股上市房企及物企中，有15家员工较2020年末减少，24家人员数量未变，13家人员数量增多。

业内人士透露，这些缩减的人员，不一定均是裁员的结果，但反映出房地产行业人力资源流向的一些变化，过去是净增长，而今年却出现了流出。

猎聘网统计数据显示，上半年房地产相关行业求职者数量居各行业之首，人员占比高达14.73%，但新增职位数不增反降，人才需求度明显下降，这意味着相当比例的地产失业人员只能转行就业。

不过，想要想彻底转型也并非易事。猎聘网统计数据显示，地产行业80%的人跳槽后，还是继续在业内发展，仅有少部分能够转行，如2.3%去了互联网，2.9%的人去乙方，1%的人去金融行业。