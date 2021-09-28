华春莹：望美采取切实行动让“两个清单”清零

中国外交部发言人华春莹今天（28日）说，希望美方高度重视并采取切实行动，让中方先前向美国提出的两份清单清零。

今年7月26日中美天津会谈期间，中方向美方提出了两份清单，一份是美方必须停止的错误言行“纠错”清单，另一份是中方关注的重点个案清单。两份清单都明确要求美方取消对孟的错误指控，尽快让她平安回国。

据中国外交部网站的信息，在今天的中国外交部记者会上，有记者询问：“美国白宫发言人普萨基昨天称，中美两国元首在9月上旬通电话时提到了孟晚舟。美对华政策没有变化，美不寻求冲突，而是和中国保持竞争关系。中方对此有何回应？”

华春莹回应称，中美两国元首通电话时，就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。“习近平主席明确就孟晚舟事件做工作，阐明中方立场，要求美方尽快妥善解决”。

华春莹说，我注意到有媒体评论说，孟晚舟事件的解决拔出了深深插在中美关系中的一根刺。但是，由于一段时间以来美方执行错误的对华政策，中美双边关系中还有很多大大小小其它的刺。我们希望美方高度重视并采取切实行动，让这两个清单能够清零。

除了撤销对孟晚舟的引渡，中国外交部发言人赵立坚在7月26日的例行记者会上透露，中方在纠错清单里，也敦促美方无条件撤销对中共党员及家属的签证限制，撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，停止滋扰中国留学生，停止打压孔子学院，撤销将中国媒体登记为“外国代理人”或“外国使团”等等。

在中方关切的重点个案清单里，中方主要就中国部分留学生赴美签证遭拒，中国公民在美遭受不公正待遇，中国驻美使领馆受到滋扰、冲撞，美国国内仇亚、反华情绪滋长，中国公民遭暴力袭击等个案向美方表达严重关切，要求美方尽快解决，切实尊重、保护中国公民和机构在美的合法权益。