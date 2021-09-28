下午察：孟晚舟与两个迈克尔经历了什么？

孟晚舟、康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）在异国熬过一千多个长夜后，终于返回故乡与亲友团聚。关于他们所经历的一切，背后的政治分析不绝于耳：外交政策的角力与计算、国家民族的输赢与荣辱，各种宏大的讨论铺天盖地，而关切他们个体经历的声音相较甚少。

虽然中美难得口径一致地否认了“人质交换”的说法，但毋庸置疑的是，孟晚舟与两个迈克尔或多或少受大国交恶与政治博弈的牵连，身不由己。他们的归程以及过去三年的经历有哪些异同？两国网民的反应又有什么特点？

孟晚舟的回家（上）与两个迈克尔的回家（下）在氛围上有不小的差别。（路透社）

两种回家方式

孟晚舟回家的“仪式感”从离开加拿大前就开始了。当地时间9月24日获释的她在登机前就发表了简短的讲话。她后来在政府包机上撰写感言时，中国媒体已大肆报道，社交媒体上，欢迎孟晚舟回家、中国实力强大的呼声此起彼伏。

孟晚舟的包机是上周六（25日）晚上约10时抵达，但不少民众下午已在深圳宝安机场聚集，他们举着横幅、标语、唱着爱国歌曲。机场与深圳最高楼平安大厦都打出“欢迎孟晚舟回家”的字样。官方媒体央视在包机抵达四个小时前就开始全程直播。官方统计，总观看量近4.3亿、点赞超4亿，比美国和加拿大的总人口还多。

有不少民众聚集在深圳机场迎接孟晚舟回家。（法新社）

孟晚舟最终穿着一袭红裙，踏着红地毯出现在众人视野。她接过鲜花，向在机坪迎接她的人们挥手、鞠躬，并再度发表了一段简短讲话。

从舆论上看，她是主角，却似乎不是焦点。虽然孟晚舟在两次讲话与一篇感言中都感谢了国家的帮助与关怀，但那些涉及个人经历的内容，在中国媒体与舆论中似乎处于次要位置，不少中国媒体与网民沉浸在外交胜利的狂欢中，更热衷于讨论中国红。

她在深圳机场哽咽地说：“异国他乡的漫长等待，充满了挣扎和煎熬”。（路透社）

例如，孟晚舟在加拿大说，作为母亲与妻子，过去三年的生活被“翻了个底朝天”；她在飞机上写道，自己“一次次坠入深渊，又一次次闯入暗夜”“泪水抱怨化解不了愁苦”；她在深圳机场哽咽地说：“异国他乡的漫长等待，充满了挣扎和煎熬”。

“孟晚舟式”的回家，充满着锣鼓喧天、英雄凯旋而归的气象。相较之下，两个迈克尔的回程则没那么热闹。在孟晚舟案中饱受批评的加拿大总理特鲁多前往卡尔加里（Calgary）接机，在昏暗的机坪与两人相拥。看不到大批民众迎接，两人也没有发表什么讲话。

康明凯（机舱内左）和斯帕弗（右）在本月25日乘坐加拿大政府包机，飞抵卡尔加里（Calgary）（中通社）

康明凯（右）与加拿大总理特鲁多相拥。（路透社）

加媒报道，两人在机库喝了杯咖啡、吃了些点心，斯帕弗留在卡尔加里与家人团聚；康明凯则乘坐另一架飞机回到家乡多伦多。他告诉当地记者，自己的心情“非常好”。他说：“能回到加拿大的家真是太棒了。我非常感谢所有为我们两个人回家而努力工作的人。”

一张康明凯在机坪趴着亲吻土地的照片在推特流传。不少加拿大网民为之感动。他们与中国网民一样在社交媒体上欢迎两个迈克尔归国。不同的是，加拿大网民的评论较少谈及外交与国际形势，而更多关注个人：“他们看起来气色不错”“能回家一定很开心”“赶紧给他们芝士汉堡，难以想象中国监狱给他们吃什么”“我打赌在中国承受的压力一定使他们苍老许多”。

特鲁多的摄影师斯科蒂（Adam Scotti）捕捉到一张康明凯在机坪趴着亲吻土地的照片。（斯科蒂推特）

也有些网民戏谑嘲讽，加拿大情报局在推特欢迎两个迈克尔回国后，就被一些网民调侃“不用隐瞒了？”“难道他们真是间谍？”整体而言，两个迈克尔归国，整体氛围也较为轻松、更为私密与个人化。

异国他乡的经历

2014年被中国拘捕并指控犯间谍罪的加拿大传教士加勒特（Kevin Garratt）告诉加拿大广播公司电台，归国的两个迈克尔“应该需要一些时间恢复”。加勒特称，斯帕弗被关押的监狱就是他当年被关那所，“所以我非常清楚那个地方发生什么事情”。

他形容，那里有着非常严格的军事环境，没有个人选择，想吃什么或阅读什么的选择也没有。他还说，自己前六个月被关押在一间“漆黑的牢房”。

加勒特的妻子朱莉娅（Julia Garratt）当时也一起被捕，她2019年受访时也形容过在中国监狱的经历：被关在一间日夜开着灯的房间里，连睡觉都有灯光照在脸上；每天接受长达六个小时的审讯，两个月后会再问同样的问题，然后比较答案，让人精疲力尽；虽没有受到身体上的伤害，但有看守日以继夜看着他们，任何基本必需品——水，牙刷——都得开口向守卫要。

不过，加勒特夫妇叙述的是他们被指控犯间谍罪遭到的待遇，两个迈克尔是在特殊的情况下被捕，他们是否也是受到同等对待，还有待他们休息过后对外叙述和坦露。

加勒特（左三）的妻子朱莉娅（左二）2014年在中国上海被拘捕。（法新社）

2016年9月，加勒特在加拿大总理特鲁多访华期间亲自斡旋后，终于被遣返回加拿大，与同年早些时候离开中国的朱莉娅团聚。

而根据彭博社今年年初的报道，孟晚舟在温哥华过着“富裕的生活”，她能在特定时间与范围内活动，除了在圣诞节包下餐馆与14名宾客共享晚宴，还在温哥华高档精品店购物。

不过，这与孟晚舟在被捕前作为“华为公主”的生活也必然大相径庭。中国外交部发言人华春莹9月25日在推特贴出孟晚舟腿上解除电子脚镣后的淤青，孟晚舟在加拿大经历的痛苦，恐怕也是他人无法得知的。

中国外交部发言人华春莹9月25日在推特贴出对比照片，显示孟晚舟腿上解除电子脚镣后的淤青。（华春莹推特）

未来的轨迹

两个迈克尔与孟晚舟都需要一些时间恢复正常生活。但孟晚舟在整个事件中与政治高度绑定，回到中国后更顶着一种光环，万众瞩目，不再是过去那个单纯的电信巨头高管或华为创始人任正非的女儿了，她能否回到以往的生活还是个未知数。

至于两个迈克尔，据中国官方的说法，两人“身患疾病”因此批准取保申请。虽然从照片上看，两人气色不错，但过去三年对身心的折磨，想必也需要一段时间愈合。康明凯也说，期待恢复在加拿大的平静生活，目前最想要做的是休息。

但有些加拿大网民似乎迫不及待，有个网民说：“两人应该谈谈在中国监狱里的经历，我等不及了。”

企业高管也好，普通老百姓也罢，都有可能受到政治博弈的波及。虽然个别经历有所不同，但同样身不由己。他们原有的生活被打乱，能否复原是个未知数。如果大国之间的关系持续恶化，或许有更多人的人生轨迹将被改写。