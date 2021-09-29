中国国家电网紧急会议：电力保供工作为最紧迫政治任务

中国多个省份本月相继拉闸限电，应对供电紧张局面。中国国家电网有限公司昨天召开保障供电紧急电视电话会议，强调要把电力保供工作作为当前最重要、最紧迫的政治任务，并做好国庆保电与迎峰度冬准备工作。

据中国国家电网官方微信公号发出的消息，国家电网公司董事长、党组书记辛保安在会议上指出，今年以来，面对用电需求快速增长、电煤供应持续紧张、主要流域来水偏枯、暴雨洪涝灾害频发等挑战，公司采取全网统一调度等一系列措施，确保了大电网安全和电力平稳有序供应。但进入9月份，受多种因素叠加影响，电力供需形势面临着新的考验和挑战。

辛保安强调，公司上下要把电力保供工作作为当前最重要、最紧迫的政治任务，坚决守住大电网安全生命线和民生用电底线，全力以赴保障电力供应。

辛保安提出了六项工作重点：一，要坚决扛起电力保供责任；二，要坚决守住大电网安全生命线；三，要加大电网跨区跨省资源调配力度；

四要全力守住民生用电底线。积极配合政府完善有序用电方案并推动落实，引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电；五，要积极营造良好供用电环境。加强向政府部门汇报沟通，推动有关方面保障电煤需要；

六，要全力做好国庆保电与迎峰度冬准备工作。严格落实各项保电措施，严谨细致做好保电工作，确保人民群众度过一个欢乐祥和的国庆佳节。